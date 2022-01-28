Размещение дополнительных войск в стране: Венгрия получила запрос от США

В то же время министр обороны Венгрии Тибор Бенко отметил, что страна пока не считает целесообразным размещение дополнительных иностранных войск.

"В настоящее время Венгрия не находится в прямой опасности из-за украинско-российского конфликта", - заявил он, пишет honvedelem.hu.

По его словам, Украина является соседней страной, а Венгрия является членом НАТО, потому необходимо искать переговорное, дипломатическое решение.

"В этой ситуации Венгрия в настоящее время не находится в непосредственной опасности. Мы должны следить за диалогом и призывать других членов НАТО и всех действующих лиц урегулировать эту ситуацию посредством диалога. В Минобороны сейчас не видят необходимости перегруппировывать вооруженные силы или просто накапливать отдельные запасы. В то же время перед нами стоят военно-дипломатические задачи", - подчеркнул венгерский министр.

Он также отметил, что количество переброшенных российских сил не позволяет России в считанные дни вторгнуться в Украину высокоинтенсивной операцией, как прогнозируют некоторые страны.