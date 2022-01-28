Розміщення додаткових військ у країні: Угорщина отримала запит від США

Водночас, міністр оборони Угорщини Тібор Бенко зазначив, що країна поки не вважає за доцільне розміщення додаткових іноземних військ.

"В даний час Угорщина не перебуває у прямій небезпеці через українсько-російський конфлікт", - заявив він, пише honvedelem.hu.

За його словами, Україна є сусідньою країною, а Угорщина є членом НАТО, тому необхідно шукати переговорне, дипломатичне рішення.

"У цій ситуації Угорщина в даний час не перебуває у безпосередній небезпеці. Ми повинні стежити за діалогом і закликати інших членів НАТО та всіх дійових осіб врегулювати цю ситуацію через діалог. У Міноборони зараз не бачать необхідності перегруповувати збройні сили або просто накопичувати окремі запаси. Водночас перед нами стоять військово-дипломатичні завдання", - наголосив угорський міністр.

Він також зазначив, що кількість перекинутих російських сил не дозволяє Росії в лічені дні вторгнутися в Україну високоінтенсивною операцією, як прогнозують деякі країни.