ru ua
Пт, 28 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Размещение дополнительных войск в стране: Венгрия получила запрос от США

Новина українською →
Венгрия, Пятница 28 января 2022 17:08
Размещение дополнительных войск в стране: Венгрия получила запрос от США Фото: глава МИД Венгрии Петер Сийярто (flickr.com)
Автор: Иванна Шовкун

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия получила от США запрос по поводу размещения дополнительных иностранных сил в стране. По его словам, венгерское Минобороны сейчас ведет переговоры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Сийярто.

В то же время министр обороны Венгрии Тибор Бенко отметил, что страна пока не считает целесообразным размещение дополнительных иностранных войск.

"В настоящее время Венгрия не находится в прямой опасности из-за украинско-российского конфликта", - заявил он, пишет honvedelem.hu.

По его словам, Украина является соседней страной, а Венгрия является членом НАТО, потому необходимо искать переговорное, дипломатическое решение.

"В этой ситуации Венгрия в настоящее время не находится в непосредственной опасности. Мы должны следить за диалогом и призывать других членов НАТО и всех действующих лиц урегулировать эту ситуацию посредством диалога. В Минобороны сейчас не видят необходимости перегруппировывать вооруженные силы или просто накапливать отдельные запасы. В то же время перед нами стоят военно-дипломатические задачи", - подчеркнул венгерский министр.

Он также отметил, что количество переброшенных российских сил не позволяет России в считанные дни вторгнуться в Украину высокоинтенсивной операцией, как прогнозируют некоторые страны.

Напомним, НАТО рассматривает возможность размещения дополнительных войск в Словакии. В частности, из-за угрозы вторжения России в Украину.

Читайте РБК-Украина в Google News
Венгрия
NEWS
Резников предупредил Германию: восстановление ГДР - это логичное продолжение требований России
Резников предупредил Германию: восстановление ГДР - это логичное продолжение требований России
DAILY
На случай вторжения. Какое оружие и зачем дают Украине США и другие союзники
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора На случай вторжения. Какое оружие и зачем дают Украине США и другие союзники