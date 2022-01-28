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Розміщення додаткових військ у країні: Угорщина отримала запит від США

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Угорщина, П'ятниця 28 січня 2022 17:08
Розміщення додаткових військ у країні: Угорщина отримала запит від США Фото: глава МЗС Угорщини Петер Сійярто (flickr.com)
Автор: Іванна Шовкун

Міністр закордонних справ Угорщини Петро Сійярто заявив, що Угорщина отримала від США запит щодо розміщення додаткових іноземних сил у країні. За його словами, угорське Міноборони зараз веде переговори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Сійярто.

Водночас, міністр оборони Угорщини Тібор Бенко зазначив, що країна поки не вважає за доцільне розміщення додаткових іноземних військ.

"В даний час Угорщина не перебуває у прямій небезпеці через українсько-російський конфлікт", - заявив він, пише honvedelem.hu.

За його словами, Україна є сусідньою країною, а Угорщина є членом НАТО, тому необхідно шукати переговорне, дипломатичне рішення.

"У цій ситуації Угорщина в даний час не перебуває у безпосередній небезпеці. Ми повинні стежити за діалогом і закликати інших членів НАТО та всіх дійових осіб врегулювати цю ситуацію через діалог. У Міноборони зараз не бачать необхідності перегруповувати збройні сили або просто накопичувати окремі запаси. Водночас перед нами стоять військово-дипломатичні завдання", - наголосив угорський міністр.

Він також зазначив, що кількість перекинутих російських сил не дозволяє Росії в лічені дні вторгнутися в Україну високоінтенсивною операцією, як прогнозують деякі країни.

Нагадаємо, НАТО розглядає можливість розміщення додаткових військ у Словаччині. Зокрема через загрозу вторгнення Росії в Україну.

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