Розміщення додаткових військ у країні: Угорщина отримала запит від США
Міністр закордонних справ Угорщини Петро Сійярто заявив, що Угорщина отримала від США запит щодо розміщення додаткових іноземних сил у країні. За його словами, угорське Міноборони зараз веде переговори.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Сійярто.
Водночас, міністр оборони Угорщини Тібор Бенко зазначив, що країна поки не вважає за доцільне розміщення додаткових іноземних військ.
"В даний час Угорщина не перебуває у прямій небезпеці через українсько-російський конфлікт", - заявив він, пише honvedelem.hu.
За його словами, Україна є сусідньою країною, а Угорщина є членом НАТО, тому необхідно шукати переговорне, дипломатичне рішення.
"У цій ситуації Угорщина в даний час не перебуває у безпосередній небезпеці. Ми повинні стежити за діалогом і закликати інших членів НАТО та всіх дійових осіб врегулювати цю ситуацію через діалог. У Міноборони зараз не бачать необхідності перегруповувати збройні сили або просто накопичувати окремі запаси. Водночас перед нами стоять військово-дипломатичні завдання", - наголосив угорський міністр.
Він також зазначив, що кількість перекинутих російських сил не дозволяє Росії в лічені дні вторгнутися в Україну високоінтенсивною операцією, як прогнозують деякі країни.
Нагадаємо, НАТО розглядає можливість розміщення додаткових військ у Словаччині. Зокрема через загрозу вторгнення Росії в Україну.