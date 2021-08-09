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Размер платежки за коммуналку за год вырос на треть

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Понедельник 09 августа 2021 15:40
Размер платежки за коммуналку за год вырос на треть Фото: размер платежки за коммуналку на год вырос на 35% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии в июне 2021 года составили 10,4 млрд грн, на 35% больше, чем в июне прошлого года (7,7 млрд грн).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).

Размер платежки за коммуналку за год вырос на треть

По данным статистического ведомства, в июне 2021 года населением страны уплачено за жилищно-коммунальные услуги 12,8 млрд грн (123,1% начисленных за этот период сумм).

Задолженность населения по уплате за жилищно-коммунальные услуги на конец июня 2021 года составила 66,4 млрд грн, что на 2,5 млрд грн меньше, чем месяцем ранее (68,9 млрд грн).

По данным статистического ведомства, по состоянию на 30 июня задолженность населения за поставку и распределение природного газа составила 24,7 млрд грн, за поставку тепловой энергии и горячей воды - 21,5 млрд грн, за поставку и распределение электрической энергии - 7,1 млрд грн, за централизованное водоснабжение и водоотвод - 6,4 млрд грн, за управление многоквартирным домом - 5,5 млрд грн, за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов - 1,2 млрд грн.

Напомним, по данным КМИС, проведенного в мае 2021 года, 9 из 10 респондентов за последний год сталкивались с повышением тарифов на коммунальные услуги (91,5%) и с ростом цен на основные пищевые продукты (90,6%). Вместе с этим, со снижением зарплат или пенсий сталкивались 35,4% респондентов, а с полной или частичной потерей места работы - 31,9%.

Отметим, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС, только 12% украинцев считают возможным снижение тарифов 2021 году.

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Коммунальные платежи ЖКХ Государственная служба статистики
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