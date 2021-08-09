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Розмір платіжки за комуналку за рік зріс на третину

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Понеділок 09 серпня 2021 15:40
Розмір платіжки за комуналку за рік зріс на третину Фото: розмір платіжки за комуналку на рік виріс на 35% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Нарахування за житлово-комунальні послуги з урахуванням електроенергії в червні 2021 року склали 10,4 млрд грн, на 35% більше, ніж у червні минулого року (7,7 млрд грн).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державну службу статистики (Держстат).

Розмір платіжки за комуналку за рік зріс на третину

За даними статистичного відомства, в червні 2021 року населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги 12,8 млрд грн (123,1% нарахованих за цей період сум).

Заборгованість населення зі сплати за житлово-комунальні послуги на кінець червня 2021 року склала 66,4 млрд грн, що на 2,5 млрд грн менше, ніж місяцем раніше (68,9 млрд грн).

За даними статистичного відомства, станом на 30 червня заборгованість населення за постачання та розподіл природного газу склала 24,7 млрд грн, за постачання теплової енергії та гарячої води - 21,5 млрд грн, за постачання та розподіл електричної енергії - 7,1 млрд грн, за централізоване водопостачання та водовідведення - 6,4 млрд грн, за управління багатоквартирним будинком - 5,5 млрд грн, за надання послуг з вивезення побутових відходів - 1,2 млрд грн.

Нагадаємо, за даними КМІС, проведеного в травні 2021 року, 9 з 10 респондентів за останній рік стикалися з підвищенням тарифів на комунальні послуги (91,5%) і зі зростанням цін на основні харчові продукти (90,6%). Разом з цим, зі зниженням зарплат або пенсій стикалися 35,4% респондентів, а з повною або частковою втратою місця роботи - 31,9%.

Зазначимо, за даними опитування Фонду "Демократичні ініціативи" і КМІС, тільки 12% українців вважають можливим зниження тарифів 2021 році.

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Комунальні платежі ЖКХ Державна служба статистики
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