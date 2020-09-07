Размер гарантированного банковского вклада планируют повысить втрое

Совет по финансовой стабильности рекомендовал провести конвертацию текущих обязательств Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) перед правительством и будущих процентных платежей в условные обязательства. Это даст возможность повысить сумму гарантированных государством вкладов с 200 тысяч до 600 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отметили в пресс-службе, ФГВФЛ для выплат вкладчикам неплатежеспособных банков вынужден был привлекать кредиты от правительства и НБУ. На сегодня задолженность ФГВФЛ по номиналу векселей перед правительством составляет 48,1 млрд гривен и проценты по этим займам, которые должны быть погашены до 2031 года. После значительных выплат вкладчикам в 2015-2017 годах ФГВФЛ вынужден направлять на погашение этих долгов имеющиеся средства, которые должны обеспечивать стабильность системы гарантирования вкладов.

"Поддержанный Советом сценарий позволит перейти к повышению суммы гарантированных государством вкладов до 600 тысяч гривен после проведения реструктуризации указанных долговых обязательств Фонда. Для выполнения этой рекомендации необходимо внести соответствующие изменения в законодательство", - говорится в сообщении.

Совет по финансовой стабильности также одобрил План реструктуризации долгов ФГВФЛ с ограниченным сроком действия для восстановления платежеспособности ФГВФЛ до конца 2021 года, как того требовал подписанный в июне текущего года Меморандум об экономической и финансовой политике с МВФ.

Напомним, по состоянию на 1 января 2020 года сумма вкладов физических лиц в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов составила 474,44 млрд грн, что на 36,09 млрд грн (на 8,0%) больше, чем год назад.

По данным фонда, полностью защищены вклады (до 200 000 грн) 98,4% вкладчиков в банках-участниках фонда. По сумме гарантиями фонда полностью покрывается 43,1% вкладов, что составляет 204,24 млрд грн.

В январе 2020 года директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) Светлана Рекрут заявила, что гарантированную сумму банковских вкладов можно повысить с 200 тыс. грн до 600-800 тыс. грн.