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У разі санкцій Туреччина розглядає бартерну торгівлю з РФ, - ЗМІ

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Туреччина, Субота 24 вересня 2022 22:06
У разі санкцій Туреччина розглядає бартерну торгівлю з РФ, - ЗМІ Фото: У разі санкцій Туреччина розглядає бартерну торгівлю з РФ (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

У Туреччині розглянуть питання про бартерну торгівлю з Російською Федерацією в разі санкцій та обмежень на використання платіжних систем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Aydinlik.

"Навіть у разі продовження санкцій торгівля між двома країнами не перерветься. На порядку денному стоїть питання про бартер, якщо це буде необхідно", - заявили в асамблеї експортерів.

Допускається варіант, що турецькі товари можуть обмінювати на закуповувані енергоносії з Росії. Такий варіант розвитку подій розглядається, якщо платіжні системи будуть повністю відключені.

Нагадаємо, в серпні президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявляв, що турецькі банки працюватимуть з російськими картами "Мир".

Потім, Міністерство фінансів США пригрозило санкціями тим банкам та фінансовим установам, які допомагатимуть Росії обходити санкції та підтримувати російські карти "Мир".

Пізніше, найбільший турецький банк зупинив роботу з російськими картами "Мир".

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