В случае санкций Турция рассматривает бартерную торговлю с РФ, - СМИ

В Турции будет рассмотрен вопрос о бартерной торговле с Российской Федерацией в случае санкций и ограничений на использование платежных систем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Aydinlik .

"Даже в случае продления санкций торговля между двумя странами не прервется. В повестке дня стоит вопрос о бартере, если это будет необходимо", - заявили в ассамблее экспортеров.

Допускается вариант, что турецкие товары могут обмениваться на закупаемые энергоносители из России. Такой вариант развития событий рассматривается, если платежные системы будут полностью отключены.