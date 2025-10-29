UA

Економіка

У разі підвищення тарифів на передачу електроенергії Україна вийде з "клубу індустріальних країн", - ЗМІ

Фото: що буде в разі підвищення тарифу на передачу електроенергію (Getty Images)
Автор: Сергій Новіков

"Укренерго" пропонує підвищити тариф на передачу електроенергії, але у його структурі є витрати, обґрунтованість яких викликає питання.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дані 24 каналу.

За інформацією ЗМІ, "Укренерго" запропонувала підняти тариф на передачу електроенергії з 686 до 848 грн/МВт·год у 2026 році. Проте у структурі тарифу є витрати, обґрунтованість яких викликає питання - зокрема 7,2 млрд грн фінансових витрат, і 3,9 млрд грн боргів.

Журналісти зазначають, що монополіст фактично намагається компенсувати власні втрати за рахунок промислових споживачів.

За оцінками, додаткове навантаження на бізнес перевищить 12,6 млрд грн, що може призвести до скорочення виробництва, інвестицій і робочих місць, особливо у металургії, машинобудуванні та хімічній промисловості.

Експерти закликають запровадити мораторій на підвищення тарифів до завершення воєнного стану й провести аудит "Укренерго". Без цього, попереджають аналітики, Україна ризикує втратити частину промисловості та вийти з "клубу індустріальних країн".

