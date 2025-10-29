RU

Экономика

В случае повышения тарифов на передачу электроэнергии Украина выйдет из "клуба индустриальных стран", - СМИ

Фото: что будет в случае повышения тарифа на передачу электроэнергии (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

"Укрэнерго" предлагает повысить тариф на передачу электроэнергии, но в его структуре есть расходы, обоснованность которых вызывает вопросы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные 24 канала.

По информации журналистов, "Укрэнерго" предложила поднять тариф на передачу электроэнергии с 686 до 848 грн/МВтч в 2026 году. Однако в структуре тарифа есть расходы, обоснованность которых вызывает вопросы - в том числе 7,2 млрд грн финансовых расходов, и 3,9 млрд грн долгов.

Журналисты отмечают, что монополист фактически пытается компенсировать свои потери за счет промышленных потребителей.

По оценкам, дополнительная нагрузка на бизнес превысит 12,6 млрд. грн., что может привести к сокращению производства, инвестиций и рабочих мест, особенно в металлургии, машиностроении и химической промышленности.

Эксперты призывают ввести мораторий на повышение тарифов до завершения военного положения и провести аудит "Укрэнерго". Без этого, предупреждают аналитики, Украина рискует потерять часть промышленности и выйти из "клуба индустриальных стран".

ЭлектроэнергияТарифы