У разі перемоги Росії, є високий ризик початку Третьої світової війни, - Зеленський

Світу набагато дешевше допомогти Україні завершити війну. У разі перемоги Росії, є ризик початку Третьої світової.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова президента України Володимира Зеленського під час інтерв'ю журналістам.
"Набагато дешевше для світу, я вважаю, закінчити війну перемогою України. Я вважаю, що це набагато, набагато дешевше. Тому що є високий ризик - якщо вони (росіяни, - ред.) переможуть Україну - високий ризик, що це буде Третя світова війна", - зазначив Зеленський.
За словами президента, НАТО не відступить, якщо Росія вирішить захопити територію одного з його країн-членів.
"Буде розкол. Розкол точно призводить завжди до тих чи інших війн", - додав президент України.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що за словами президента, війна може тривати роками чи навіть десятиліттями. Він закликав союзників допомогти Україні, аби не збільшити ризик Третьої світової війни.
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