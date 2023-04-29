У разі перемоги Росії, є високий ризик початку Третьої світової війни, - Зеленський

"Набагато дешевше для світу, я вважаю, закінчити війну перемогою України. Я вважаю, що це набагато, набагато дешевше. Тому що є високий ризик - якщо вони (росіяни, - ред.) переможуть Україну - високий ризик, що це буде Третя світова війна", - зазначив Зеленський.

За словами президента, НАТО не відступить, якщо Росія вирішить захопити територію одного з його країн-членів.

"Буде розкол. Розкол точно призводить завжди до тих чи інших війн", - додав президент України.