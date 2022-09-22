В случае ядерного удара РФ пострадает не только Украина, - ГУР

В случае нанесения ядерного удара Россией по Украине пострадают также страны Черноморского региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого в интервью ITV News .

По его словам, применение ядерного оружия Россией в войне против Украины является возможным. Кремль таким образом может попытаться остановить продвижение ВСУ и уничтожить наше государство.

"Это угроза для других стран. Взрыв тактического ядерного оружия окажет влияние не только на Украину, но и на Черноморский регион", - подчеркнул Скибицкий.

Сотрудник ГУР детализировал, что последствия применения ядерного оружия могут в том числе повлиять на Польшу, Турцию и Болгарию.