Разгрузка контейнеровоза в Суэцком канале может начаться уже во вторник

Разгрузку начнут выполнять, когда исчерпают возможности буксиров.

"Разгрузка контейнеровоза начнется послезавтра, то есть во вторник, после того как будут исчерпаны все возможности для вытягивания судна с помощью буксиров", - заявил Мамиш.



Напомним, из-за контейнеровоза Ever Given, который сел на мель, в пробке оказалось почти 370 судов.

28 марта контейнеровоз Ever Given удалось сдвинуть с места.

Контейнеровоз сел на мель 24 марта. Предполагается, что к этому привел сильный ветер и человеческий фактор.

На новостях о блокаде канала цены на нефть выросли на 2%.

К слову, около 15% мирового судоходства проходит через Суэцкий канал, поэтому там уже образовалась пробка из нескольких сотен кораблей, которые ждут, когда движение будет восстановлено.