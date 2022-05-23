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Разговоры об уступках для Путина аморальны, - глава МИД Латвии

Эдгар Ринкевичс (Фото: zinas.nra.lv)
Автор: Константин Широкун

Все разговоры об уступках для Путина – аморальны. Об этом заявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичис.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Facebook Эдгара Ринкевичса.

"Именно Россия напала на Украину, именно Россия должна закончить войну. Все разговоры о сохранении лица, уступках для Путина как аморальны, так и иррациональны. Украинцы ведут справедливую войну, обязанность мира помочь им, а не отвлекать", - заявил Ринкевичс.

Напомним, в понедельник, 16 мая, Латвия приостановила действие 13-й статьи договора с Россией о мемориалах и памятниках. В российское посольство в Риге направлена соответствующая нота.

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