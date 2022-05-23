RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Розмови про поступки для Путіна аморальні, - глава МЗС Латвії

ЕДГАР Рінкевічс (Фото: zinas.nra.lv)
Автор: Константин Широкун

Всі розмови про поступки для Путіна – аморальні. Про це заявив Міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевічіс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Едгара Ринкевичса.

"Саме Росія напала на Україну, саме Росія повинна закінчити війну. Всі розмови про збереження обличчя, поступки для Путіна як аморальні, так і ірраціональні. Українці ведуть справедливу війну, обов'язок миру допомогти їм, а не відволікати", - заявив Рінкевічс.

Нагадавши, у понеділок, 16 травня, Латвія призупинила дію 13-ї статті договору з Росією про меморіали і пам'ятники. У російське посольство в Ризі спрямована відповідна нота.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ПутінЛатвіяВторгнення Росії до України