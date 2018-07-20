Разговоры о "референдуме" на Донбассе являются провокацией РФ, - глава делегации ВР в ПА НАТО

Нардеп отметила, что не уверена в достоверности источников, которые сообщили об инициативе "референдума"

Идея о проведении "референдума" на Донбассе в вопросе статуса региона может быть очередной провокацией со стороны Российской Федерации. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила глава постоянной делегации Верховной рады в парламентской ассамблее НАТО, народный депутат Ирина Фриз.

Фриз подчеркнула, что сейчас Россия не выполняет минские договоренности, поэтому идея "референдума" является абсолютной "чушью".

"Могу отметить, что у нас есть четкое законодательство, которое предусматривает последовательность наших действий. Есть минские договоренности, которые не выполняются Российской Федерацией. Поэтому говорить о каких-либо референдумах на востоке Украины, где идут активные боевые действия, с моей точки зрения, мягко говоря провокацией. А если серьезно - это абсолютная чушь", - отметила нардеп.

Парламентарий также не исключила, что распространенная в СМИ информация является недостоверной.

"Я думаю, что США сами способны комментировать подобные источники Bloomberg и имеют свою точку зрения относительно этой ситуации. Я не могу комментировать источники, у меня есть предостережения, и я не уверена в достоверности источников", - добавила она.

Напомним, замглавы постоянной делегации в ПАСЕ, депутат Верховной рады Георгий Логвинский заявил, что Россия использует идею референдума на Донбассе, чтобы привлечь внимание мировой общественности и изменить свой статус на мировой арене. Парламентарий отметил, что информация о возможном референдуме на Донбассе имеет право на существование, однако нельзя подтвердить ее достоверность.

Ранее издание Bloomberg со ссылкой на свои источники заявило, что президент России Владимир Путин предложил главе США Дональду Трампу провести референдум на Донбассе, чтобы "положить конец военному конфликту".