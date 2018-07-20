Розмови про "референдум" на Донбасі є провокацією РФ, - голова делегації ВР у ПА НАТО

Нардеп зазначила, що невпевнена у достовірності джерел, які повідомили про ініціативу "референдуму"

Ідея щодо проведення "референдуму" на Донбасі у питанні статусу регіону може бути черговою провокацією з боку Російської Федерації. Про це у коментарі РБК-Україна повідомила голова постійної делегації Верховної ради у парламентській асамблеї НАТО, народний депутат Ірина Фріз.

Фріз підкреслила, що наразі Росія не виконує мінські домовленості, тому ідея "референдуму" є абсолютною "нісенітницею".

"Можу зазначити, що в нас є чітке законодавство, яке передбачає послідовність наших дій. Є мінські домовленості, які не виконуються Російською Федерацією. Тому говорити про будь-які референдуми на сході України, де тривають активні бойові дії, з моєї точки зору, є м’яко кажучи провокацією. А якщо серйозно - це абсолютна нісенітниця", - зазначила нардеп.

Парламентар також не виключила, що поширена у ЗМІ інформація є недостовірною.

"Я думаю, що США самі здатні коментувати подібні джерела Bloomberg і мають свою точку зору стосовно цієї ситуації. Я не можу коментувати джерела, маю застереження, і не впевнена в достовірності джерел", - додала вона.

Нагадаємо, замголови постійної делегації у ПАРЄ, депутат Верховної ради Георгій Логвинський заявив, що Росія використовує ідею референдуму на Донбасі, щоб привернути увагу світової громадськості і змінити свій статус на світовій арені. Парламентар зазначив, що інформація про можливий референдум на Донбасі має право на існування, однак не можна підтвердити її достовірність.

Раніше видання Bloomberg із посиланням на свої джерела заявило, що президент Росії Володимир Путін запропонував голові США Дональду Трампу провести референдум на Донбасі, щоб "покласти край військовому конфлікту".