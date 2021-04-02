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Разговор Зеленского с Байденом был инициирован США, - Кулеба

Автор: Дмитрий Левицкий

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, кто был инициатором сегодняшнего разговора между президентами Украины и США, По его словам, телефонный разговор инициировала американская сторона.

Об этом шла речь в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Кулеба отметил, что телефонный разговор президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена состоялся в выходной день в США.

"Соединенные Штаты знали, что мы хотим поговорить, потому что ситуация очень серьезная, но это было решение именно американской стороны разговаривать сегодня. Хочу подчеркнуть, что сегодня в США выходной день и несмотря на это, президент Байден позвонил президенту Зеленскому, чтобы поддержать Украину", - сказал он.

Министр добавил, что Байден позвонил Зеленскому, чтобы поддержать Украину на фоне агрессивных действий со стороны Российской Федерации.

Напомним, 2 апреля состоялся первый разговор Байдена с Зеленским. Говорили о российской агрессии, реформах в Украине, борьбе с коррупцией и ситуации с COVID.

Кроме того, в ходе телефонного разговора Байден выразил поддержку прогресса Украины на пути к членству в НАТО.

Сегодня, 2 апреля, в ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", главные темы - ожидать ли еще большего обострения войны на востоке Украины и сможет ли наша армия дать ответ на провокации РФ.

Кроме того, гости студии и эксперты, среди которых Алексей Данилов, Дмитрий Кулеба, Леонид Кравчук, Василий Вирастюк, Руслан Кошулинский, Александр Шевченко и другие, рассуждают на тему того, что не так с выборами на 87-м округе.

Новый выпуск "Свободы слова Савика Шустера" от 2 апреля

Напомним, в предыдущем выпуске политического ток-шоу Максим Степанов рассказал, что необходимо для создания украинской вакцины против COVID-19.


Также министр здравоохранения рассказал, сколько людей нужно вакцинировать, чтобы в стране появился коллективный иммунитет.


В том же выпуске советник председателя Офиса Президента Алексей Арестович впервые рассказал, сколько украинских военных погибло от начала установления режима прекращения огня на востоке страны.


А известный общественный активист и волонтер Роман Синицын рассказал, почему возникли беспорядки у здания Офиса Президента на митинге за Стерненко.


Кроме того, смотрите сюжет о том, имеет ли Украина шансы стать членом НАТО.

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Новости Украины Джозеф БайденВладимир ЗеленскийУкраинаСоединенные Штаты АмерикиДмитрий Кулеба
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