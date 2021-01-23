ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Не разговаривать: врачи придумали, как избежать распространения COVID в транспорте

Автор: Роман Тверденко

В общественном транспорте лучше не разговаривать с пассажирами и не звонить по телефону. Так коронавирус будет распространяться меньше, считают французские врачи.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает Reuters.

Во французской национальной медицинской академии отмечают, что в случае соблюдения такой меры в общественном транспорте будет снижен риск передачи коронавируса между пасажирами. В то же время, они подчеркнули, что это только рекомендация.

Отмечается, что Французская национальная медицинская академия не является правительственным органом и лишь выполняет консультационные функции. Часто рекомендации этого органа идут вразрез с распоряжениями правительства.

Напомним, сегодня в Болгарии власти смягчают карантинные ограничения. В феврале ученики средней школы смогут снова ходить на занятия.

Кроме этого, правительство Италии допускает пересмотр плана по вакцинации от коронавируса. Все из-за задержек в поставках препаратов.

Также известно, что Astrazeneca предупредила уже Евросоюз, что сможет поставлять изначально на 60% меньше доз вакцины из-за сложностей в производстве препарата. Выдать разрешение на использование британской вакцины в ЕС могут 29 января.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус