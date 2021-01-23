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В Болгарии смягчают карантин, ученики средней школы вернутся на занятия

Болгария, Суббота 23 января 2021 15:52
В Болгарии смягчают карантин, ученики средней школы вернутся на занятия
Фото: автобус в Софии (flickr.com)
Автор: Роман Тверденко

В Болгарии власти смягчают карантинные ограничения. В феврале ученики средней школы смогут снова ходить на занятия.

Об этом сообщает Reuters.

Ученикам средней школы с 4 февраля будет разрешено не только ходить на уроки, но и на внеклассные спортивные секции и занятия танцами. Ученики начальной школы и детсадов посещают заведения еще с начала января и это не привело к увеличению заболеваемости коронавирусом.

В то же время, в стране остаются закрытыми бары, рестораны и кафе. Власти пока не планируют открывать общепиты, опасаясь распространения более опасного мутированного коронавируса. Владельцы заведений, в свою очередь, собираются на массовую акцию протеста на следующей неделе и грозятся открыть их в феврале без разрешения после простоя с ноября.

В Болгарии наблюдается снижение заболеваемости COVID. С 4 тысяч новых случаев за сутки в ноябре показатели снизились до 500-600 случаев.

Сегодня сообщалось, что Украина выходит из усиленного карантина с 25 января. По всей стране возвращаются ограничения, действовавшие в декабре 2020 года.

Также, власти Великобритании рассматривают возможность выплат тем, кто получил положительный тест на коронавирус. Обсуждается сумма в 500 фунтов.

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