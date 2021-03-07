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Для разгона протестов в Мьянме применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты

Автор: Инна Собора

В субботу в Мьянме разогнали участников протестов. Полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты в Янгоне.

Об этом пишет Reuters.

В то же время сообщений о жертвах не поступало.

Издание отмечает, что разгон демонстрантов был реакцией на заявления в ООН в поддержку протестующих.

"Чрезвычайно важно, чтобы этот Совет (безопасности ООН, - ред.) был решительным и последовательным в привлечении внимания к силам безопасности и твердо стоял на стороне народа Мьянмы в поддержку четких результатов ноябрьских выборов", - заявила специальный посланник ООН Кристин Шранер Бургенер .

Ранее в ООН заявили, что в результате подавления протестов силовиками в Мьянме погибло более 50 человек.

Напомним, 1 февраля в Мьянме военные захватили власть и арестовали президента. Военные устроили переворот из-за поражения на выборах. После этого в стране начались протесты.

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