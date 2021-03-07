Для розгону протестів у М'янмі застосували сльозогінний газ та світлошумові гранати

У суботу в М'янмі розігнали учасників протестів. Поліція застосувала сльозогінний газ і світлошумові гранати в Янгоні.
Про це пише Reuters.
У той же час повідомлень про жертви не надходило.
Видання зазначає, що розгін демонстрантів був реакцією на заяви в ООН в підтримку протестуючих.
"Надзвичайно важливо, щоб ця Рада (безпеки ООН, - ред.) була рішучою і послідовною у залученні уваги до сил безпеки і твердо стояла на боці народу М'янми в підтримку чітких результатів листопадових виборів", - заявила спеціальний посланник ООН Крістін Шранер Бургенер .
Раніше в ООН заявили, що в результаті придушення протестів силовиками в М'янмі загинуло понад 50 осіб.
Нагадаємо, 1 лютого в М'янмі військові захопили владу і заарештували президента. Військові влаштували переворот через поразки на виборах. Після цього в країні почалися протести.