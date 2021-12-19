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В разгар пандемии. "Тоттенхэм" и "Ливерпуль" расписали результативную ничью в матче тура АПЛ

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Лондон, Воскресенье 19 декабря 2021 20:31
В разгар пандемии. "Тоттенхэм" и "Ливерпуль" расписали результативную ничью в матче тура АПЛ Фото: "Тоттенхэм" и "Ливерпуль" забили друг другу по два гола (twitter.com/premierleague)
Автор: Игорь Литвиненко

В английской Премьер-лиге на фоне серьезных проблем с коронавирусом состоялся центральный поединок 18-го тура между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем". Обе команды забили по два гола и расписали ничью - 2:2, при этом "красные" доигрывали в меньшинстве.

Подробнее - в материале РБК-Украина.

Этот матч стал лишь четвертым сыгранным в этом туре в АПЛ - остальные матчи были перенесены из-за вспышек COVID-19 в командах. При этом сами "шпоры" две недели провели без игр из-за ковидных проблем.

В итоге команды подарили зрителям настоящее зрелище. Уже на 13-й минуте Харри Кейн счет открыл после идеальной разрезной передачи от Ндомбеле - 1:0.

Под конец первого тайма "мерсисайдцы" счет сравняли усилиями Жоты. Португалец на 35-й минуте головой замкнул фланговую подачу от Робертсона - 1:1.

А уже во второй половине отметился и сам Робертсон. "Ливерпуль" организовал отличную атаку, в ходе которой несколько раз игроки "мерсисайдцев" пробивали с убойных позиций, но все же именно защитнику "красных" удалось переправить мяч в уже пустые ворота - 2:1.

Но за 16 минут до конца Сон опередил вышедшего из ворот Аллисона и отправил мяч в уже пустые ворота лондонцев - вновь ничья 2:2.

И спустя еще пару минут Робертсон, который казалось может стать героем матча, жестко сфолил против игрока "Тоттенхэма" и увидел перед собой "красный свет".

"Шпоры" пытались вырвать победу, играя последние минуты в большинстве, но изменить счет так и не удалось. В итоге ничья 2:2, которая позволила "Ливерпулю" набрать 41 очко (второе место), у "Тоттенхэма" 26 баллов и седьмая строчка.

В разгар пандемии. &quot;Тоттенхэм&quot; и &quot;Ливерпуль&quot; расписали результативную ничью в матче тура АПЛ

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