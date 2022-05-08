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"Раздражитель, сводящий с ума". У Зеленского объяснили, за что в РФ ненавидят "Азов"

Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Не имея даже намека на победу в войне с Украиной, президент России Владимир Путин делает ставку на взятие Мариуполя. Единственным препятствием для того, чтобы объявить "победу", остаются защитники "Азовстали", в частности полк "Азов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка.

"Для россиян Мариуполь или любой город на востоке Украины - символический, сакральный, который надо уничтожить или завоевать. Для них это принципиальная позиция, - говорит он. - "Азов" - это вообще раздражитель, который с ума сводит практически всю политическую элиту России".

Подоляк отмечает, что в Украине должны немного осторожнее сегодня говорить об "Азовстали".

"74 дни войны и, безусловно, РФ не получила еще ни одного результата, о котором они с пафосом и помпой говорили в начале "спецоперации". Поэтому они нервно относятся к любым заявлениям, особенно по "Азову", "Азовстали". Нам надо быть более осторожными, потому что все же есть надежда, что определенные усилия помогут нам забрать наших гражданских, военных, раненых", - пояснил он.

Советник добавил, что переговоры идут на разных уровнях сегодня и может какое-то решение будет.

Напомним, ранее Подоляк прокомментировал отказ российских властей от термина "денацификация", которую они использовали как цель военного вторжения в Украину. Он также отметил, что денацификация в будущем ждет российское государство.

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МариупольАзов