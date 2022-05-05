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Подоляк об отказе Кремля от термина "денацификация": Это то, что ждет РФ в ближайшее время

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Киев, Четверг 05 мая 2022 16:11
Подоляк об отказе Кремля от термина "денацификация": Это то, что ждет РФ в ближайшее время Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал отказ руководства России от использования термина "денацификация". Он считает, что именно этот процесс ждет РФ в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Подоляка в Twitter.

"Кремль решил отказаться от термина "денацификация", поскольку исследования показали, что россияне не знают его значения и с трудом произносят. Шутки в сторону? Вы вторглись в другую страну, массово убивали мирных жителей под надуманным предлогом, а потом просто передумали", - написал советник главы ОП.

При этом Подоляк уверен, что граждане РФ должны интерпретировать этот термин, поскольку "денацификация - это то, что массово ожидает Россию в ближайшем будущем". Он добавил, что мир должен уничтожить российский нацизм.

Напомним, по данным исследователей, что в России сократили использование термина "денацификация". Причиной этому стало то, что россияне не понимают значение данного термина.

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