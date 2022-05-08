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"Подразник, що зводить з розуму". У Зеленського пояснили, за що в РФ ненавидять "Азов"

Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Не маючи навіть натяку на хоч якусь перемогу в війні з Україною, президент Росії Володимир Путін робить ставку на взяття Маріуполя. Єдиною перепоною для того, щоб об’явити "перемогу", залишаються захисники "Азовсталі", зокрема полк "Азов".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка.

"Для росіян Маріуполь чи будь-яке місто на сході України - символічне, сакральне, яке треба знищити або завоювати. Для них це принципова позиція, - каже він. - "Азов" - це взагалі подразник, який з розуму зводить практично всю політичну еліту Росії".

Подоляк наголошує, що в Україні мають трошки обережніше сьогодні говорити про "Азовсталь".

"74 дні війни і, безумовно, РФ не отримала ще жодного результату, про який вони з пафосом і помпою говорили на початку "спецоперації". Тому вони нервово ставляться до будь-яких заяв, особливо щодо "Азову", "Азовсталі". Нам треба бути обережнішими, бо все ж є надія, що певні зусилля допоможуть нам забрати наших цивільних, військових, поранених", - пояснив він.

Радник додав, що переговори йдуть на різних рівнях сьогодні і може якесь рішення буде.

Нагадаємо, раніше Подоляк прокоментував відмову російської влади від терміна "денацифікація", яку вона використовувала як мету військового вторгнення в Україну. Він також зазначив, що денацифікація в майбутньому чекає російську державу.

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МаріупольАзов