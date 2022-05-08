"Подразник, що зводить з розуму". У Зеленського пояснили, за що в РФ ненавидять "Азов"

"Для росіян Маріуполь чи будь-яке місто на сході України - символічне, сакральне, яке треба знищити або завоювати. Для них це принципова позиція, - каже він. - "Азов" - це взагалі подразник, який з розуму зводить практично всю політичну еліту Росії".

Подоляк наголошує, що в Україні мають трошки обережніше сьогодні говорити про "Азовсталь".

"74 дні війни і, безумовно, РФ не отримала ще жодного результату, про який вони з пафосом і помпою говорили на початку "спецоперації". Тому вони нервово ставляться до будь-яких заяв, особливо щодо "Азову", "Азовсталі". Нам треба бути обережнішими, бо все ж є надія, що певні зусилля допоможуть нам забрати наших цивільних, військових, поранених", - пояснив він.

Радник додав, що переговори йдуть на різних рівнях сьогодні і може якесь рішення буде.