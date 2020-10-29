Разделение страны на карантинные зоны одобряют около 30% украинцев

Практику карантинного зонирования оправданной считает треть украинцев (33%), а неоправданной - четверть (24%). При этом большая часть опрошенных (44%) не сформировали однозначного отношения к карантинному зонированию и считают его насколько оправданным, настолько и нет.

Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.

Как отмечают авторы опроса, с 1 августа в Украине начали действовать новые правила адаптивного карантина. В частности, было введено четыре карантинные зоны (красная, оранжевая, желтая и зеленая). Зонирование определяется по таким критериям, как загруженность коек, среднее количество тестирований, коэффициент новых случаев инфицирования и динамика инфицирования. Изначально такая практика была воспринята как населением, так и местными властями весьма неоднозначно.

Опрос проводился компанией Research & Branding Group в период с 8 по 18 октября 2020 года среди 1801 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Максимальная погрешность выборки не превышает 2,4%.

Напомним, по данным опроса Research & Branding Group, в октябре 2020 года большинство украинцев (57%) против введения на всей территории Украины жесткого карантина по образцу марта-апреля. Считает такой шаг оправданным вдвое меньшее количество жителей страны (28%), а еще 15% - не определились.

Отметим, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", половина украинцев против жесткого карантина при второй волне эпидемии.