Поділ країни на карантинні зони схвалюють близько 30% українців

Практику карантинного зонування виправданою вважає третина українців (33%), а невиправданою - чверть (24%). При цьому велика частина опитаних (44%) не сформували однозначного ставлення до карантинного зонування і вважають його наскільки виправданим, настільки й ні.

Про це свідчать дані опитування компанії Research & Branding Group.

Як відзначають автори опитування, з 1 серпня в Україні почали діяти нові правила адаптивного карантину. Зокрема, було введено чотири карантинні зони (червона, помаранчева, жовта і зелена). Зонування визначається за такими критеріями, як завантаженість ліжок, середня кількість тестувань, коефіцієнт нових випадків інфікування та динаміка інфікування. Спочатку така практика була сприйнята як населенням, так і місцевою владою вельми неоднозначно.

Опитування проводилося компанією Research & Branding Group у період з 8 по 18 жовтня 2020 року серед 1801 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Максимальна похибка вибірки не перевищує 2,4%.

Нагадаємо, за даними опитування Research & Branding Group у жовтні 2020 року більшість українців (57%) проти введення на всій території України жорсткого карантину за зразком березня-квітня. Вважає такий крок виправданим вдвічі менша кількість жителів країни (28%), а ще 15% - не визначилися.

Відзначимо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", половина українців проти жорсткого карантину при другій хвилі епідемії.