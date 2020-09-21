Раздача земли по праву суперфиция: Фокин раскрыл идею свободной зоны для Донбасса

Фото: Витольд Фокин (скрин ютуб "В гостях у Гордона")

Украина в рамках создания свободной экономической зоны для Донбасса могла бы предоставлять инвесторам землю в пользование по праву суперфиция. Это одно из ограниченных прав пользования землей на определенный или неопределенный срок, и такая земля может передаваться по наследству.

Об этом в интервью "Украинскому радио" рассказал первый замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Витольд Фокин.

По его словам, он работает над идеей свободной экономической зоны для Донбасса.

"… заключается в том, чтобы пользуясь еще предусмотренным римским правом способом так называемого суперфиция предоставлять юридическое право под юрисдикцию ведущих стран мира отдавать землю. Предварительно, ознакомившись с программой. То есть, правительство не теряет контроль за использованием земли. Оно рассматривает предложения", - отметил Фокин.

По его словам, правительство сможет передавать землю тому инвестору, который, например, построит завод и создаст рабочие места.

"Это не аренда, это земля, которая не теряет своей государственности, но отдается в руки человеку, который будет иметь даже право передавать землю в наследство. Это гарантирует безопасность инвестициям, это дает любому дельцу или работодателю не беспокоиться о своих деньгах", - добавил Фокин.

Он уточнил, что сначала Донбасс должны покинуть российские войска. При этом Фокин выразил сомнение в том, что Россия выведет войска вопреки последовательности пунктов, прописанных в минских соглашениях.

Суперфиций представляет собой ограниченное право пользование чужой недвижимостью, в частности земельным участком. Суперфиций можно передавать по наследству, обременять залогом и отчуждать в пользу третьих лиц. Впервые понятие было сформировано в римском праве. От обычного договора аренды отличается тем, что имеет наследственный характер, а также может отчуждаться без согласия владельца.

Напомним, ранее Фокин предложил создать временное правительство на оккупированном Донбассе. По его мнению, это поможет провести выборы, которые будут признаны всеми сторонами.

Кроме того, Фокин назвал условия, при которых покинет Трехстороннюю контактную группу.