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Фокин назвал условия, при которых покинет ТКГ

Киев, Понедельник 21 сентября 2020 16:11
Фокин назвал условия, при которых покинет ТКГ
Фото: Витольд Фокин (скрин ютуб "В гостях у Гордона")
Автор: РБК-Украина

Первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Витольд Фокин рассказал, при каких условиях прекратит участие в ее работе. Он не исключает, что это может произойти через месяц.

Об этом он рассказал в интервью "Украинскому радио".

По его словам, он может уйти из ТКГ не потому, что его "сейчас полощут в грязи".

"Это меня не сломает. Но если я не получу поддержку от власти, я буду вынужден уйти. Хотя знаю, что очень много людей будут разочарованы, потому что мне доверяют и ждут от меня позитивных решений", - отметил Фокин.

Он также прокомментировал временные сроки, когда может покинуть ТКГ.

"Я язык ультиматума не признаю. Нужно всегда искать компромисс. Но, по сути, если сейчас на протяжении месяца никто не выслушает мои отдельные предложения, то я наверное задумаюсь над этим", - добавил Фокин.

Напомним, ранее Фокин заявил, что окончательно принял решение войти в состав украинской делегации после того, как его убедили "люди с Донбасса".

"Определяющим стали звонки от знакомых с Донбасса. Однажды позвонили ребята из Стаханова. Они очень просили меня не отказываться от этого предложения. Через две недели я согласился", - отметил он.

Также стало известно, что Фокин придет на заседание комитета Верховной рады по вопросам организации государственной власти 29 сентября. Его пригласили после скандальных заявлений об урегулировании ситуации на Донбассе.

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