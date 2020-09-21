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Фокин предложил создать временное правительство в ОРДЛО

Киев, Понедельник 21 сентября 2020 16:44
Фокин предложил создать временное правительство в ОРДЛО
Фото: Витольд Фокин (obozrevatel.com)
Автор: РБК-Украина

Первый замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Витольд Фокин для проведения местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей предлагает создать на этой территории временное правительство. По его мнению, оно должно быть международным.

Об этом он рассказал в интервью "Украинскому радио".

Он подчеркнул, что это сугубо его личное мнение, и отметил, что не понимает, почему местные выборы отменили в подконтрольных районах Донбасса. По его словам, ему сложно объяснить этот момент "контрагентам по переговорам".

"Прежде чем проводить выборы (в ОРДЛО, - ред.), нужно обеспечить безопасность. Тут нет вопросов. Но в какой способ обеспечить, это должны руководители страны думать. Как один из способов я предложил использовать мандат Совета безопасности (ООН, - ред.) и создать временное правительство на тех территориях, которые сейчас не подконтрольны Украине", - заявил Фокин.

Он также уточнил, что это должно быть международное правительство.

Напомним, ранее Фокин заявлял, что на Донбассе невозможно будет провести выборочную амнистию. По его мнению, она должна быть всеобщей, что не означает возможность избежать наказания для преступников, насильников и убийц.

Вице-премьер по вопросам реинтеграции Алексей Резников уже отметил, что Кабинет министров готовит законопроектов о правосудии переходного периода, но амнистия не будет всеобщей.

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