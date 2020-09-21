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Роздача землі за правом суперфіцію: Фокін розкрив ідею вільної зони для Донбасу

Київ, Понеділок 21 вересня 2020 17:04
Роздача землі за правом суперфіцію: Фокін розкрив ідею вільної зони для Донбасу
Фото: Вітольд Фокін (скрін ютуб "В гостях у Гордона")
Автор: РБК-Україна

Україна в рамках створення вільної економічної зони для Донбасу могла б надавати інвесторам землю в користування за правом суперфіцію. Це одне з обмежених прав користування землею на визначений або невизначений термін, і така земля може передаватися у спадок.

Про це в інтерв'ю "Українському радіо" розповів перший заступник голови української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Вітольд Фокін.

За його словами, він працює над ідеєю вільної економічної зони для Донбасу.

"... полягає в тому, щоб користуючись ще передбаченим римським правом способом так званого суперфіцію надавати юридичне право під юрисдикцію провідних країн світу віддавати землю. Попередньо ознайомившись з програмою. Тобто, уряд не втрачає контроль за використанням землі. Він розглядає пропозиції", - зазначив Фокін.

За його словами, уряд зможе передавати землю тому інвестору, який, наприклад, побудує завод і створить робочі місця.

"Це не оренда, це земля, яка не втрачає своєї державності, але віддається в руки людині, яка буде мати право передавати землю у спадщину. Це гарантує безпеку інвестицій, це дає кожному ділку або роботодавцю не турбуватися про свої гроші", - додав Фокін.

Він уточнив, що спочатку Донбас мають покинути російські війська. При цьому Фокін висловив сумнів у тому, що Росія виведе війська всупереч послідовності пунктів, прописаних в мінських угодах.

Суперфіція є обмеженим правом користування чужою нерухомістю, зокрема земельною ділянкою. Суперфіцій можна передавати у спадок, обтяжувати заставою і відчужувати на користь третіх осіб. Вперше поняття було сформовано в римському праві. Від звичайного договору оренди відрізняється тим, що має спадковий характер, а також може відчужуватися без згоди власника.

Нагадаємо, раніше Фокін запропонував створити тимчасовий уряд на окупованому Донбасі. На його думку, це допоможе провести вибори, які будуть визнані всіма сторонами.

Крім того, Фокін назвав умови, при яких покине Тристоронню контактну групу.

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