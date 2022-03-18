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Раздача продуктов, отмена разрешений и новые кредиты: Шмыгаль объявил новые шаги Кабмина

Фото: Денис Шмыгаль, премьер Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о новых шагах правительства, нацеленных на поддержку бизнеса и населения в условиях войны. В частности, жителям населенных пунктов в зоне боевых действий начнут бесплатно раздавать продукты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"В последнюю неделю мы активизировали изменения в экономической модели по ряду ключевых направлений, чтобы поддержать украинский бизнес и максимально упростить работу в условиях военного времени", - заявил Шмыгаль.

Какие шаги поддержки бизнеса и населения объявил премьер:

  • государство будет напрямую покупать ключевые социальные продукты у украинских производителей и бесплатно раздавать людям в городах, в окружении или на линии боевых действий;
  • бизнес переходит на декларативный принцип работы, то есть деятельность можно начинать сразу после подачи документов;
  • отменяются ограничения по программе кредитования "5-7-9", максимальная сумма кредита увеличивается до 60 млн гривен, а на время военного положения ставка по кредитам будет 0%;
  • правительство максимально упрощает все таможенные процедуры, отныне грузы будут ехать через границу без каких-либо препятствий.

Как отметил Шмыгаль, соответствующее постановление уже принял Кабмин. Теперь Верховная рада должна проголосовать за освобождение всех товаров, которые едут в Украину, от пошлины и НДС.

Напомним, накануне в своем видеообращении президент Владимир Зеленский рассказал, что поручил правительству упростить импорт необходимых товаров.

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