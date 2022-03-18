Раздача продуктов, отмена разрешений и новые кредиты: Шмыгаль объявил новые шаги Кабмина

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о новых шагах правительства, нацеленных на поддержку бизнеса и населения в условиях войны. В частности, жителям населенных пунктов в зоне боевых действий начнут бесплатно раздавать продукты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабмина.
"В последнюю неделю мы активизировали изменения в экономической модели по ряду ключевых направлений, чтобы поддержать украинский бизнес и максимально упростить работу в условиях военного времени", - заявил Шмыгаль.
Какие шаги поддержки бизнеса и населения объявил премьер:
Как отметил Шмыгаль, соответствующее постановление уже принял Кабмин. Теперь Верховная рада должна проголосовать за освобождение всех товаров, которые едут в Украину, от пошлины и НДС.
Напомним, накануне в своем видеообращении президент Владимир Зеленский рассказал, что поручил правительству упростить импорт необходимых товаров.
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