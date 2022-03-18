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Зеленский поручил упростить импорт необходимых товаров

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Украина, Пятница 18 марта 2022 16:13
Зеленский поручил упростить импорт необходимых товаров Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Президент Украины Владимир Зеленский поручил упростить импорт необходимых товаров. В первую очередь это касается продуктов питания и топлива.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского.

"Поручил Кабмину, секретарю СНБО и спикеру Верховной рады разработать такой формат решений, который позволит максимально ускорить поставки необходимых товаров из-за рубежа", - сообщил он.

По его словам, в первую очередь это касается продуктов питания, топлива и других товаров, которые удовлетворяют базовые потребности общества.

"Война - не время для того, чтобы бюрократы из разных ведомств затрудняли обеспечение людей. Мы хотим максимально упростить прохождение через таможню всех товаров, которые нужны украинцам. Если для этого нужно убирать налоги, акцизы на время военного положения, мы готовы это сделать. Если надо убрать таможенников, которые не понимают, что надо действовать быстро, - мы это сделаем. Наши границы должны быть открытыми для всего, что нужно украинцам. Жду решений до конца дня. А потом поддержку от депутатов", - сказал Зеленский.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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