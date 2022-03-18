Зеленский поручил упростить импорт необходимых товаров

"Поручил Кабмину, секретарю СНБО и спикеру Верховной рады разработать такой формат решений, который позволит максимально ускорить поставки необходимых товаров из-за рубежа", - сообщил он.

По его словам, в первую очередь это касается продуктов питания, топлива и других товаров, которые удовлетворяют базовые потребности общества.

"Война - не время для того, чтобы бюрократы из разных ведомств затрудняли обеспечение людей. Мы хотим максимально упростить прохождение через таможню всех товаров, которые нужны украинцам. Если для этого нужно убирать налоги, акцизы на время военного положения, мы готовы это сделать. Если надо убрать таможенников, которые не понимают, что надо действовать быстро, - мы это сделаем. Наши границы должны быть открытыми для всего, что нужно украинцам. Жду решений до конца дня. А потом поддержку от депутатов", - сказал Зеленский.