Раздача портфелей: кто в "Слуге народа" может возглавить ключевые комитеты Верховной рады

Уже через несколько недель – в период с 24 августа по 6 сентября – начнет работу Верховная рада IX созыва. Одним из первых вопросов на повестке дня будет распределение полномочий и должностей. Наиболее вероятный сценарий предполагает, что президентская партия "Слуга народа", получившая на выборах 254 мандата, не станет создавать коалицию с другими политсилами. Согласно Конституции, фракция, в которую входит большинство депутатов, имеет права коалиции.

Поэтому "Слуга народа" сможет самостоятельно сформировать правительство и назначить своих людей руководителями парламентских комитетов. В интервью РБК-Украина представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус рассказывал, что "некоторые комитеты отдадут оппозиции, чтобы ни у кого не было сомнений в демократичности новой власти". Но он не уточнил, какими именно должностями готовы поделиться в "Слуге народа".

В ходе недельного тренинга для будущих парламентариев от "Слуги народа" в Трускавце их поделили на группы по специализациям, имитируя составы комитетов Верховной рады. В списке не оказалось ряда существующих комитетов, некоторые были объединены, также появился комитет по реинтеграции.

По данным РБК-Украина, партия планирует оставить 22 комитета из 27 ранее действующих, а также спецкомиссию по вопросам приватизации. На данный момент идет речь о слиянии комитета по вопросам налоговой и таможенной политики с комитетом по вопросам финансовой политики и банковской деятельности. При этом два комитета фракция планирует отдать оппозиции: свободы слова и прав человека.

По окончанию школы для депутатов от "Слуги народа" издание "Новое время" опубликовало список кандидатов на руководящие должности в парламенте, комитетах и фракции. Подлинность списка РБК-Украина подтвердили четыре источника в президентской политсиле. Собеседники в провластной партии говорят, что в процесс отбора кандидатов "было вовлечено довольно много людей", в том числе руководство политсилы и Офис президента.

"Такой список действительно есть, он формировался внутри партии. Это не значит, что он окончательный, возможно, некоторые кандидатуры будут пересмотрены. Что касается комитетов, то там не все названия комитетов соответствуют тому, как это было распределено в партии. Но кандидатуры, которые возглавят комитет по тому или иному направлению – верны", – рассказал один из собеседников в СН.

Возможные замены связаны, прежде всего, с тем, что некоторые из названных кандидатов также рассматриваются в качестве претендентов на должности в исполнительной власти. Из публичных заявлений представителей "Слуги народа" следует, что как минимум три человека из этого списка могут получить министерские портфели после формирования нового правительства.

Сергея Бабака называют среди претендентов на главу министерства образования, Михаил Радуцкий может возглавить МОЗ, а Андрей Герус – Минэнерго.

Как и предполагалось, на должность спикера Верховной рады у Зеленского прочат Дмитрия Разумкова. Вместо него партию может возглавить руководитель избирательного штаба "Слуги народа" Александр Корниенко.

Вице-спикером парламента должен стать идеолог партии и представитель Зеленского в Раде Руслан Стефанчук. Предварительно решено, что управлять фракцией будет волонтер Давид Арахамия, известный под псевдонимом Давид Браун. После смены власти он стал секретарем Национального инвестиционного совета. Арахамия собирается бороться с коррупцией во фракции при помощи искусственного интеллекта, который будет определять "аномалии" при голосовании.

Даниил Гетманцев в комментарии РБК-Украина подтвердил, что фракция будет предлагать его кандидатуру на кресло председателя комитета по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики. При этом он отметил, что окончательное решение примет новая Верховная рада в ходе голосования.

Гетманцев был налоговым экспертом Зе!Команды во время президентской гонки. На тот момент он запомнился идеей налоговой амнистии и всеобщего декларирования граждан. В прошлом Гетманцев был одним из акционеров лотерейного оператора "М.С.Л", на данный момент является почетным президентом юридической компании Jurimex, которая до недавнего времени сотрудничала с "М.С.Л.".

Комитет по вопросам экономической политики может возглавить Дмитрий Наталуха. Во времена президентства Петра Порошенко он был председателем Лиманской районной госадминистрации. В период с 2007 по 2013 год Наталуха работал в ряде юридических компаний, среди которых Spenser & Kauffmann, Baker McKenzie, "Ильяшев и Партнеры".

После начала войны на Востоке Украины он занимался защитой прав внутренне перемещенных лиц вместе с UNHCR, известен в качестве специалиста по кризисным коммуникациям и политическому пиару. Его супруга Алена Шкрум на досрочных выборах в парламент вновь получила мандат народного депутата, пройдя в Раду по списку партии "Батькивщина".

Главой бюджетного комитета, вероятно, станет Юрий Аристов – генеральный директор крупнейшего компании "Атлантик-ЮММА", в которую входит сеть ресторанов Fish house. Аристов значится бенефициаром и основателем около двух десятков компаний, основной профиль его бизнеса – импорт рыбы и морепродуктов. Он владеет заведениями Oysters Cava Bar в столичных ТРЦ Ocean Plaza и Lavina Mall.

Гендиректор "1+1" Александр Ткаченко возглавит комитет по вопросам гуманитарной политики. Очевидно, этот комитет появится в результате слияния нескольких комитетов, поскольку, отчитываясь об учебе в Трускавце в Facebook Ткаченко отметил, что его команда займется сферами культуры, медиа, спорта, туризма, кино, молодежи и религии.

В последнее время Ткаченко часто называют наиболее вероятным претендентом на должность главы Киевской городской госадминистрации. Об этом заявлял и нынешний городской глава Виталий Кличко в разговоре с РБК-Украина. Сам Ткаченко в недавнем интервью допустил, что будет баллотироваться в мэры столицы.

Сергей Бабак в школе Зе!депутата был назван кандидатом на пост руководителя комитета по вопросам науки и образования. В то же время его рассматривают и в качестве будущего профильного министра. В команду Зеленского он пришел на этапе подготовки к президентской кампании, будучи экспертом "Украинского института будущего".

Его отец – Виталий Бабак, был замминистра образования в конце 90-ых и ректором Национального авиационного университета. Бабак-младший увлекается автомобильным спортом, в прошлом году он стал чемпионом Украины по горным гонкам. Он поддержал реформу Новой украинской школы, но пообещал провести "работу над ошибками". Также Бабак выступает за сокращение государственных вузов и против "массового бесплатного образования"

Комитет информатизации и связи будет реформирован в комитет по вопросам цифровизации (диджитализации) и IT. Его главой может стать Михаил Крячко, близкий к советнику президента Михаилу Федорову. Вместе они работали в рамках агентства SMMStudio и основали в начале года общественную организацию "Команда Зе". Федоров отвечает за реализацию концепции "Государство в смартфоне". И, разумеется, для продвижения его инициатив потребуется поддержка парламента и профильного комитета.

Ирина Венедиктова рассматривается в качестве претендента на главу комитета по вопросам правовой политики и правосудия. До избрания в парламент она заведовала кафедрой гражданско-правовых дисциплин на юрфаке Харьковского университета имени Каразина и была членом научно-консультативного совета Верховного суда.

Супруг Венедиктовой работает в харьковской киберполиции. В команду Зеленского она попала по приглашению Руслана Стефанчука, с которым знакома больше десяти лет. Венедиктова выступает за перезапуск Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего совета правосудия. Она также предлагает запустить электронный суд, ввести институты мировых судей и суда присяжных.

Юриста Николая Сольского прочат на должность председателя комитета аграрной политики. До избрания в парламент он возглавлял собственную юрфирму и был совладельцем "Украинского аграрного холдинга". По данным аналитической системы YouControl одним из бенефициаров холдинга является замглавы секретариата президента Виктора Ющенко Игорь Пукшин.

Нынешний глава Офиса президента Андрей Богдан начинал юридическую карьеру в компаниях Пукшина и впоследствии стал его бизнес-партнером. Замглавы ОП Алексей Гончарук, которого называют одним из кандидатов в премьер-министры, недавно заявил о намерении отменить мораторий на продажу сельхозземель до конца года. Вероятно, подготовкой земельной реформы и будет заниматься комитет Сольского.

Комитет по антикоррупционной реформе может возглавить Анастасия Красносельская. К команде Зеленского она также присоединилась на этапе президентской кампании. Она была членом правления Центра противодействия коррупции и профильным экспертом USAID. Указом президента в конце июня Красносельская была назначена членом Национального совета по вопросам антикоррупционной политики. Она выступает за внедрение механизма гражданской конфискации, возвращение статьи за незаконное обогащение, перезапуск НАПК и передачу дел о топ-коррупции в Высший антикоррупционный суд.

Председателем комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, вероятно, станет Денис Монастырский. В прошлом он был помощником нардепа Антона Геращенко, близкого к министру внутренних дел Арсену Авакову.

Монастырский также входил в комиссию по отбору руководства Государственного бюро расследований. На тренинге для будущих депутатов от "Слуги народа" он анонсировал реорганизацию Генпрокуратуры, создание Национального бюро финансовой безопасности, специального комитета по контролю за разведывательными и правоохранительными органами, а также легализацию частных детективов.

Основным кандидатом на главу комитета по топливно-энергетическому комплексу называют представителя президента в Кабмине Андрея Геруса. Кстати, сам комитет может поменять название на "энергетики и тарифов". До похода в парламент Герус возглавлял Ассоциацию потребителей энергетики и коммунальных услуг, запомнился резкой критикой методов ведения бизнеса Рината Ахметова и формулы "Роттердам+". В прошлом он также был топ-менеджером в инвестиционной компании Concorde Capital и членом НКРЭКУ. Геруса считают возможным претендентом на должность министра энергетики и угольной промышленности.

Транспортный комитет у Зеленского планируют соединить с комитетом градостроительства и ЖКХ. Новая структура получит название "комитет по вопросам инфраструктуры". Его должен возглавить Владислав Криклий – начальник главного сервисного центра МВД. На госслужбу он пришел после Революции достоинства из сферы IT-решений для бизнеса. Вначале Криклий был советником Арсена Авакова, отвечал за реформу ГАИ. Одной из его первых задач в Раде будет урегулирование вопроса растаможивания автомобилей на номерах с европейской регистрацией, также он анонсирует "приятные бонусы" для владельцев электрокаров.

Комитет государственного строительства и местного самоуправления теперь может называться "комитетом децентрализации и регионального развития". В "Слуге народа" планируют отдать его помощнику проректора по административно-хозяйственной работе КНУСА Андрею Клочко.

В сети о Клочко не так много информации. Известно, что в 2014 году он баллотировался в Раду от "Блока левых сил", а в 2015 году – в Киевсовет от "Видродження". В одном из немногочисленных публичных выступлений он заявил, что выступает за завершение процесса создания всех ОТГ. Ранее глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что местные выборы целесообразно проводить после окончания реформы децентрализации.

Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны собирается возглавить директор Смелянского литейного завода Александр Завитневич. Вместе с женой он владеет компанией М.Т.И., которая предоставляет в аренду промышленное оборудование и занимается литьем металлов. Супруга Завитневича – дипломированный психолог.

Главой комитета по вопросам медицины, вероятно, станет основатель и бывший владелец клиник "Борис" Михаил Радуцкий. После Революции достоинства он некоторое время был заместителем главы КГГА Виталия Кличко, потом стал его советником. Радуцкого также называют возможным преемником Ульяны Супрун в кресле министра здравоохранения. Он выступает за введение страховой медицины и не собирается отменять реформу, которую начала команда Супрун.

Комитет по вопросам экологии может возглавить Олег Бондаренко. До прихода в парламент он возглавлял общественную организацию "Зеленый фонд". На ее сайте указано, что Бондаренко – профессиональный юрист с 25-летним стажем, который занимается защитой клиентов, пострадавших вследствие экологических катастроф. При этом в профильных организациях заявляют, что им о деятельности "Зеленого фонда" ничего не известно.

Регламентный комитет "Слуга народа" планирует отдать юристу Сергею Кальченко. На президентских выборах он представлял Зеленского в Центризбиркоме, также был экспертом Зе!Команды по избирательному законодательству. Кальченко – ассоциированный партнер юридической компании Hillmont Partners, по списку "Слуги народа" в парламент прошло еще двое адвокатов из этой фирмы.

Руководителя Hillmont Partners Сергея Нижнего называли одним из "теневых кураторов" штаба Зеленского. Юристы этой компании добились отмены запрета на въезд в Украину российскому актеру Федору Добронравову, известному по роли в сериале "Сваты" производства "Студии Квартал-95 ".

Главой комитета по вопросам иностранных дел может стать дипломат Богдан Яременко. До парламентских выборов он возглавлял киевскую городскую организацию партии УКРОП, которую связывают с олигархом Игорем Коломойским. Яременко также значится главой правления благотворительного фонда "Майдан иностранных дел". До Революции достоинства он был консулом Украины в Стамбуле, откуда его отозвали из-за критики действий "Беркута". Яременко занимается подготовкой законопроекта об основах внешней политики, среди прочего он выступает за парламентский контроль над деятельностью дипломатов.

На должность председателя комитета по вопросам европейской интеграции собираются назначить Марию Мезенцеву. При этом ранее шла речь о том, что этот комитет может быть реорганизован. Мезенцева в 2015 году стала депутатом Харьковского горсовета от "Самопомочи". До этого она проходила стажировку в Европейском парламенте и парламентской ассамблее ООН.

Комитет по вопросам социальной политики, скорее всего, возглавит Галина Третьякова. До избрания в парламент она руководила общественной организацией "Институт гражданских свобод" и Украинской федерацией страхования. Ранее Третьякова была членом правления Пенсионного фонда и главой общественного совета при этой структуре.

Недавно она заявила о необходимости доработки пенсионной реформы и планах по введению "второй пенсии". Третьякова последовательно выступает за введение накопительного пенсионного обеспечения. Она также является сторонником добровольного выхода на пенсию, как до, так и после достижения пенсионного возраста.