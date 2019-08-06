Роздача портфелів: хто у "Слузі народу" може очолити ключові комітети Верховної ради

Вже через кілька тижнів – у період з 24 серпня по 6 вересня – розпочне роботу Верховна рада IX скликання. Одним з перших питань на порядку денному буде розподіл повноважень і посад. Найбільш вірогідний сценарій передбачає, що президентська партія "Слуга народу", що одержала на виборах 254 мандата, не стане створювати коаліцію з іншими політсилами. Відповідно до Конституції України, фракція, в яку входить більшість депутатів, має права коаліції.

Тому "Слуга народу" зможе самостійно сформувати уряд і призначити своїх людей керівниками парламентських комітетів. В інтерв'ю РБК-Україна представник президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус розповідав, що "деякі комітети віддадуть опозиції, щоб ні у кого не було сумнівів у демократичності нової влади". Але він не уточнив, якими саме посадами готові поділитися у "Слузі народу".

У ході тижневого тренінгу для майбутніх парламентаріїв від "Слуги народу" в Трускавці їх поділили на групи за спеціалізаціями, імітуючи склади комітетів Верховної ради. У списку не виявилося ряду існуючих комітетів, деякі були об'єднані, також з'явився комітет з реінтеграції.

За даними РБК-Україна, партія планує залишити 22 комітети з 27 раніше діючих, а також спецкомісію з питань приватизації. На даний момент йдеться про злиття комітету з питань податкової та митної політики з комітетом з питань фінансової політики та банківської діяльності. При цьому два комітету фракція планує віддати опозиції: свободи слова і прав людини.

По закінченню школи для депутатів від "Слуги народу" видання "Новое время" опублікувало список кандидатів на керівні посади в парламенті, комітетах та фракції. Правдивість списку РБК-Україна підтвердили чотири джерела в президентській політсилі. Співрозмовники у провладній партії говорять, що у процес відбору кандидатів "було залучено досить багато людей, в тому числі керівництво політсили і Офіс президента".

"Такий список дійсно є, він формувався всередині партії. Це не означає, що він остаточний, можливо, деякі кандидатури будуть переглянуті. Що стосується комітетів, то там не всі назви комітетів відповідають тому, як це було розподілено в партії. Але кандидатури, які очолять комітет з того чи іншого напрямку – вірні", – розповів один зі співрозмовників в СН.

Можливі заміни пов'язані, насамперед, з тим, що деякі з названих кандидатів також розглядаються в якості претендентів на посади у виконавчій владі. З публічних заяв представників "Слуги народу" слідує, що як мінімум три людини з цього списку можуть отримати міністерські портфелі після формування нового уряду. Сергія Бабака називають серед претендентів на главу міністерства освіти, Михайло Радуцький може очолити МОЗ, а Андрій Герус – Міненерго.

Як і передбачалося, на посаду спікера Верховної ради у Зеленського пророкують Дмитра Разумкова. Замість нього партію може очолити керівник виборчого штабу "Слуги народу" Олександр Корнієнко.

Віце-спікером парламенту має стати ідеолог партії і представник Зеленського в Раді Руслан Стефанчук. Попередньо вирішено, що керувати фракцією буде волонтер Давид Арахамія, відомий під псевдонімом Давид Браун. Після зміни влади він став секретарем Національного інвестиційного ради. Арахамія збирається боротися з корупцією у фракції за допомогою штучного інтелекту, який буде визначати "аномалії" при голосуванні.

Данило Гетманцев у коментарі РБК-Україна підтвердив, що фракція буде пропонувати його кандидатуру на крісло голови комітету з питань фінансової, податкової та митної політики. При цьому він зазначив, що остаточне рішення прийме нова Верховна рада в ході голосування.

Гетманцев був податковим експертом Зе!Команди під час президентської гонки. На той момент він запам'ятався ідеєю податкової амністії і загального декларування громадян. У минулому Гетманцев був одним з акціонерів лотерейного оператора "М.С.Л", на даний момент є почесним президентом юридичної компанії Jurimex, яка до недавнього часу співпрацювала з "М.С.Л.".

Комітет з питань економічної політики може очолити Дмитро Наталуха. У часи президентства Петра Порошенка він був головою Лиманської районної держадміністрації. У період з 2007 по 2013 рік Наталуха працював у ряді юридичних компаній, серед яких Spenser & Kauffmann, Baker McKenzie, "Ільяшев і Партнери".

Після початку війни на Сході України він займався захистом прав внутрішньо переміщених осіб разом з UNHCR, відомий в якості спеціаліста з кризових комунікацій та політичного піару. Його дружина Альона Шкрум на дострокових виборах у парламент знову отримала мандат народного депутата, пройшовши в Раду за списком партії "Батьківщина".

Головою бюджетного комітету, ймовірно, стане Юрій Арістов – генеральний директор компанії "Атлантик-ЮММА", в яку входить мережа ресторанів Fish house. Арістов значиться бенефіціаром і засновником близько двох десятків компаній, основний профіль його бізнесу – імпорт риби та морепродуктів. Він володіє закладами Oysters Cava Bar у столичних ТРЦ Ocean Plaza і Lavina Mall.

Гендиректор "1+1" Олександр Ткаченко очолить комітет з питань гуманітарної політики. Очевидно, цей комітет з'явиться у результаті злиття декількох комітетів, оскільки, звітуючи про навчання в Трускавці в Facebook Ткаченко відзначив, що його команда займеться сферами культури, медіа, спорту, туризму, кіно, молоді та релігії.

Останнім часом Ткаченко часто називають найбільш вірогідним претендентом на посаду голови Київської міської держадміністрації. Про це заявляв і нинішній міський голова Віталій Кличко у розмові з РБК-Україна. Сам Ткаченко у недавньому інтерв'ю допустив, що буде балотуватися в мери столиці.

Сергій Бабак у школі Зе!депутата був названий кандидатом на посаду керівника комітету з питань науки і освіти. В той же час його розглядають і як майбутнього профільного міністра. В команду Зеленського він прийшов на етапі підготовки до президентської кампанії, будучи експертом "Українського інституту майбутнього".

Його батько – Віталій Бабак, був заступником міністра освіти наприкінці 90-их і ректором Національного авіаційного університету. Бабак-молодший захоплюється автомобільним спортом, в минулому році він став чемпіоном України з гірських гонок. Він підтримав реформу Нової української школи, але пообіцяв провести "роботу над помилками". Також Бабак виступає за скорочення державних вузів і проти "масової безкоштовної освіти"

Комітет інформатизації та зв'язку буде реформовано в комітет з питань цифровізації (діджиталізації) і IT. Його головою може стати Михайло Крячко, близький до радника президента Михайла Федорова. Разом вони працювали в рамках агентства SMMStudio і заснували на початку року громадську організацію "Команда Зе". Федоров відповідає за реалізацію концепції "Держава в смартфоні". І, зрозуміло, для просування його ініціатив буде потрібна підтримка парламенту та профільного комітету.

Ірина Венедиктова розглядається в якості претендента на голову комітету з питань правової політики та правосуддя. До обрання в парламент вона завідувала кафедрою цивільно-правових дисциплін на юридичному факультеті Харківського університету імені Каразіна і була членом науково-консультативної ради Верховного суду.

Чоловік Венедиктової працює у харківській кіберполіції. В команду Зеленського вона потрапила на запрошення Руслана Стефанчука, з яким знайома більше десяти років. Венедиктова виступає за перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів і Вищої ради правосуддя. Вона також пропонує запустити електронний суд, ввести інститути світових суддів і суду присяжних.

Юриста Миколая Сольського пророкують на посаду голови комітету аграрної політики. До обрання в парламент він очолював власну юридичну фірму і був співвласником "Українського аграрного холдингу". За даними аналітичної системи YouControl одним з бенефіціарів холдингу є заступником глави секретаріату президента Віктора Ющенка Ігор Пукшин.

Нинішній глава Офісу президента Андрій Богдан починав юридичну кар'єру в компаніях Пукшина і згодом став його бізнес-партнером. Заступник голови ОП Олексій Гончарук, якого називають одним із кандидатів у прем'єр-міністри, нещодавно заявив про намір скасувати мораторій на продаж сільгоспземель до кінця року. Ймовірно, підготовкою земельної реформи і буде займатися комітет Сольського.

Комітет з антикорупційної реформи може очолити Анастасія Красносільська. До команди Зеленського вона також приєдналася на етапі президентської кампанії. Вона була членом правління Центру протидії корупції та профільним експертом USAID. Указом президента наприкінці червня Красносільська була призначена членом Національної ради з питань антикорупційної політики. Вона виступає за впровадження механізму цивільної конфіскації, повернення статті за незаконне збагачення, перезапуск НАЗК та передачу справ про топ-корупції у Вищий антикорупційний суд.

Головою комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, ймовірно, стане Денис Монастирський. У минулому він був помічником нардепа Антона Геращенка, близького до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Монастирський також входив у комісію по відбору керівництва Державного бюро розслідувань. На тренінгу для майбутніх депутатів від "Слуги народу" він анонсував реорганізацію Генпрокуратури, створення Національного бюро фінансової безпеки, спеціального комітету з контролю за розвідувальними та правоохоронними органами, а також легалізацію приватних детективів.

Основним кандидатом на голову комітету з паливно-енергетичного комплексу називають представника президента в Кабміні Андрія Геруса. До речі, сам комітет може змінити назву на "енергетики і тарифів". До походу в парламент Герус очолював Асоціацію споживачів енергетики і комунальних послуг, запам'ятався різкою критикою методів ведення бізнесу Ріната Ахметова і формули "Роттердам+". У минулому він також був топ-менеджером у інвестиційної компанії Concorde Capital і членом НКРЭКУ. Геруса вважають можливим претендентом на посаду міністра енергетики та вугільної промисловості.

Транспортний комітет у Зеленського планують з'єднати з комітетом містобудування і ЖКГ. Нова структура отримає назву "комітет з питань інфраструктури". Його повинен очолити Владислав Криклій – начальник головного сервісного центру МВС. На держслужбу він прийшов після Революції гідності зі сфери IT-рішень для бізнесу. Спочатку Криклій був радником Арсена Авакова, відповідав за реформу ДАІ. Одним з його перших завдань у Раді буде врегулювання питання розмитнення автомобілів на номерах з європейською реєстрацією, також він анонсує "приємні бонуси" для власників електрокарів.

Комітет державного будівництва і місцевого самоврядування тепер може називатися "комітетом децентралізації та регіонального розвитку". У "Слузі народу" планують віддати його помічнику проректора з адміністративно-господарської роботи КНУБА Андрію Клочко.

В мережі про Клочко не так багато інформації. Відомо, що в 2014 році він балотувався в Раду від "Блоку лівих сил", а в 2015 році – в Київраду від "Відродження". В одному з нечисленних публічних виступів він заявив, що виступає за завершення процесу створення всіх ОТГ. Раніше глава Офісу президента Андрій Богдан заявив, що місцеві вибори доцільно проводити після закінчення реформи децентралізації.

Комітет з питань національної безпеки і оборони збирається очолити директор Смілянського ливарного заводу Олександр Завітневич. Разом з дружиною він володіє компанією М.Т.І., яка надає в оренду промислове обладнання і займається литтям металів. Дружина Завитневича – дипломований психолог.

Головою комітету з питань медицини, ймовірно, стане засновник і колишній власник клініки "Борис" Михайло Радуцький. Після Революції гідності він деякий час був заступником голови КМДА Віталія Кличка, потім став його радником. Радуцького також називають можливим наступником Уляни Супрун в кріслі міністра охорони здоров'я. Він виступає за введення страхової медицини і не збирається скасовувати реформу, яку розпочала команда Супрун.

Комітет з питань екології може очолити Олег Бондаренко. До приходу в парламент він очолював громадську організацію "Зелений фонд". На її сайті зазначено, що Бондаренко – професійний юрист з 25-річним стажем, який займається захистом клієнтів, які постраждали внаслідок екологічних катастроф. При цьому у профільних організаціях заявляють, що їм про діяльність "Зеленого фонду" нічого не відомо.

Регламентний комітет "Слуга народу" планує віддати юристу Сергію Кальченко. На президентських виборах він представляв Зеленського у Центрвиборчкомі, також був експертом Зе!Команди з виборчого законодавства. Кальченко – асоційований партнер юридичної компанії Hillmont Partners, за списком "Слуги народу" в парламент пройшло ще двоє адвокатів з цієї фірми.

Керівника Hillmont Partners Сергія Нижнього називали одним з "тіньових кураторів" штабу Зеленського. Юристи цієї компанії домоглися скасування заборони на в'їзд в Україну російському акторові Федору Добронравову, відомому по ролі в серіалі "Свати" виробництва "Студії Квартал-95 ".

Головою комітету з питань закордонних справ може стати дипломат Богдан Яременко. До парламентських виборів він очолював київську міську організацію партії УКРОП, яку пов'язують з олігархом Ігорем Коломойським. Яременко також значиться головою правління благодійного фонду "Майдан закордонних справ". До Революції гідності він був консулом України в Стамбулі, звідки його відкликали через критику дій "Беркута". Яременко займається підготовкою законопроекту про основи зовнішньої політики, серед іншого, він виступає за парламентський контроль над діяльністю дипломатів.

На посаду голови комітету з питань європейської інтеграції збираються призначити Марію Мезенцеву. При цьому раніше йшлося про те, що цей комітет може бути реорганізований. Мезенцева у 2015 році стала депутатом Харківської міськради від "Самопомочі". До цього вона проходила стажування в Європейському парламенті і парламентській асамблеї ООН.

Комітет з питань соціальної політики, швидше за все, очолить Галина Третьякова. До обрання в парламент вона керувала громадською організацією "Інститут громадянських свобод" та Українською федерацією убезпечення. Раніше Третьякова була членом правління Пенсійного фонду та головою громадської ради при цій структурі.

Нещодавно вона заявила про необхідність доопрацювання пенсійної реформи та плани щодо введення "другої пенсії". Третьякова послідовно виступає за введення накопичувального пенсійного забезпечення. Вона також є прихильником добровільного виходу на пенсію, як до, так і після досягнення пенсійного віку.