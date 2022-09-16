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Разборки местных криминалитетов. У Зеленского отреагировали на убийство "генпрокурора ЛНР"

Новина українською →
Пятница 16 сентября 2022 15:36
Разборки местных криминалитетов. У Зеленского отреагировали на убийство "генпрокурора ЛНР" Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Причиной убийства так называемого "генпрокурора ЛНР" Сергея Горенко являются разборки местных организованных преступных группировок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter .

"Ликвидацию так называемого "генпрокурора ЛНР" и его заместителя в собственном кабинете следует рассматривать не иначе как разборки местных уголовных ОПГ, не поделивших награбленное имущество в преддверии масштабного побега", - написал он.

Подоляк отметил, что есть и вторая версия причины убийства Горенко - зачистка Россией свидетелей военных преступлений.

Кто такой Сергей Горенко

Мужчина более 20 лет проработал в правоохранительной системе Украины. В частности, в 2013-2014 годах являлся начальником отдела расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

По словам украинского журналиста Андрея Цаплиенко, Горенко за несколько дней до полномасштабного вторжения России в Украину демонстративно стрелял из гаубицы по Станице Луганской, которая тогда была под контролем Украины. Это записывалось на видео.

Напомним, что сегодня прогремел взрыв в центре Луганска, а именно - в кабинете самопровозглашенного "генпрокурора". После инцидента район оцепили.

Позже российские СМИ написали, что Горенко и его "заместительница" Екатерина Стегленко погибли после взрыва в здании "генпрокуратуры ЛНР" .

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