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Розбірки місцевих криміналітетів. У Зеленського відреагували на вбивство "генпрокурора ЛНР"

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П'ятниця 16 вересня 2022 15:36
Розбірки місцевих криміналітетів. У Зеленського відреагували на вбивство "генпрокурора ЛНР" Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Причиною вбивства так званого "генпрокурора ЛНР" Сергія Горенка є розбірки місцевих організованих злочинних угруповань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter.

"Ліквідацію так званого "генпрокурора ЛНР" та його заступника у власному кабінеті варто розглядати не інакше як розбірки місцевих кримінальних ОЗУ, що не поділили награбоване майно напередодні масштабної втечі", - написав він.

Подоляк зазначив, що є й друга версія причина вбивства Горенка - зачистка Росією свідків воєнних злочинів.

Хто такий Сергій Горенко

Чоловік більше 20 років пропрацював в правоохоронній системі України. Зокрема, в 2013-2014 роках був начальником відділу розслідування злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотиків.

За словами українського журналіста Андрія Цаплієнко, Горенко за кілька днів до повномасштабного вторгнення Росії в Україну демонстративно стріляв з гаубиці по Станиці Луганській, яка тоді була під контролем України. Це записувалося на відео.

Нагадаємо, що сьогодні пролунав вибух у центрі Луганська, а саме - у кабінеті самопроголошеного "генпрокурора". Після інциденту район оточили.

Пізніше російські ЗМІ написали, що Горенко та його "заступниця" Катерина Стегленко загинули після вибуху у будівлі "генпрокуратури ЛНР".

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Ірина Подоляк ЛНР Луганськ
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