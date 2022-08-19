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Разблокировка портов для экспорта металлопродукции улучшит экономическое состояние Украины, - эксперт

Фото: разблокировка портов для экспорта металлопродукции улучшит экономическое положение Украины (Getty Images )
Автор: Артем Горовенко

Разблокировка портов для экспорта металлургической продукции улучшит ситуацию как в украинской промышленности, так и для государственных финансов, ведь мы можем экспортировать продукции ГМК свыше 500 миллионов ежемесячно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Центра политического анализа Владимира Головко.

"В Украине война. Поэтому каждый доллар, который мы можем получить за свою продукцию, сейчас нужен - для того, чтобы выполнять социальные выплаты и закупать оружие. Речь же идет о более полумиллиарда долларов ежемесячно. И они Украине точно сейчас не помешают", - подчеркнул Головко.

По его словам, для реализации инициативы потребуется воля Украины и наших международных партнеров. Но Россия готова к переговорам, ведь сейчас у агрессора все очень плохо с промышленностью: Запад перекрыл поставки некоторых компонентов в РФ, к тому же, там критические проблемы с оборудованием.

"Они могут попросить смягчения санкций в обмен на открытие коридора для украинского металла. Сейчас трудно прогнозировать, насколько возможно будет достичь компромисса, но Россия готова говорить", - пояснил эксперт.

Напомним, ранее в Украинском союзе промышленников и предпринимателей (УСПП) заявили, что разблокирование экспорта продукции ГМК через морские порты даст Украине мощный источник поступления валюты, которое поможет стабилизировать курс гривны и держать его в контролируемом коридоре.

В свою очередь председатель Федерации металлургов Украины Сергей Беленький заявил, что восстановление экспорта металла и руды через порты обеспечит ежемесячный приток валюты в страну, и поможет возобновить производство в секторе ГМК, который сейчас страдает от серьезного кризиса.

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