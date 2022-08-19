Розблокування портів для експорту металопродукції покращить економічний стан України, - експерт

"В Україні війна. Тож кожен долар, який ми можемо отримати за свою продукцію, зараз потрібен - для того, щоб виконувати соціальні виплати та закуповувати зброю. Мова ж іде про понад півмільярда доларів щомісяця. І вони Україні точно зараз не завадять", - наголосив Головко.

За його словами, для реалізації ініціативи буде потрібна воля України та наших міжнародних партнерів. Але Росія готова до перемовин, адже наразі в агресора все дуже погано з промисловістю: Захід перекрив поставки деяких компонентів до РФ, до того ж, там критичні проблеми з обладнанням.

"Вони можуть попросити пом’якшення санкцій в обмін на відкриття коридору для українського металу. Зараз важко прогнозувати, наскільки можливо буде досягти компромісу, але Росія готова говорити", - пояснив експерт.

Нагадаємо, раніше в Українському союзі промисловців та підприємців (УСПП) заявили, що розблокування експорту продукції ГМК через морські порти дасть Україні потужне джерело надходження валюти, яке допоможе стабілізувати курс гривні та тримати його у контрольованому коридорі.

Своєю чергою голова Федерації металургів України Сергій Біленький заявив, що відновлення експорту металу та руди через порти забезпечить щомісячний притік валюти у країну, та допоможе відновити виробництво у секторі ГМК, який наразі потерпає від серйозної кризи.