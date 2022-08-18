Разблокировка портов для экспорта металлопродукции даст Украине миллиарды долларов выручки, - эксперт

"Открытие портов для экспорта металла - очень важно. Речь идет о миллиардах долларов валютной выручки, а также о рабочих местах украинцев", - подчеркнул он.

Эксперт также напомнил, что из-за логистических проблем металлургическая отрасль страны находится в тяжелом кризисе, предприятия закрываются, а работников отправляют в вынужденный простой. Кроме того, этот кризис ударил и по смежным отраслям, и по бюджету, который теперь получает меньше налогов.

"Если по зерну есть хоть какая-то возможность экспортировать продукцию автотранспортом, то у металлургов такой возможности нет - руда может перевозиться только по железной дороге, а потом по морю. Именно потеря экспортных потоков железной руды очень больно ударила и по УЗ, и по балансу госбюджета Украины. Поэтому мы приветствуем инициативу властей по разблокированию портов для экспорта металла и руды", - подчеркнул Гусак.