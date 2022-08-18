Розблокування портів для експорту металопродукції дасть Україні мільярди доларів виручки, - експерт
Розширення дії міжнародної "зернової" угоди на українську металопродукцію дасть країні мільярди доларів надходжень, а також допоможе зберегти робочі місця.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Федерації роботодавців транспорту України Володимира Гусака.
"Відкриття портів для експорту металу - це дуже важливо. Мова йде про мільярди доларів валютної виручки, а також про робочі місця українців", - наголосив він.
Експерт також нагадав, що через логістичні проблеми металургійна галузь країни перебуває у тяжкій кризі, підприємства закриваються, а працівників відправляють у вимушений простій. Крім того, ця криза вдарила і по суміжним галузям, і по бюджету, який тепер отримує менше податків.
"Якщо по зерну є хоч якась можливість експортувати продукцію автотранспортом, то у металургів такої можливості немає - руда може перевозитися тільки залізницею, а потім морем. Саме втрата експортних потоків залізної руди дуже боляче вдарила і по Укрзалізниці, і по балансу держбюджету України. Тому ми вітаємо ініціативу влади щодо розблокування портів для експорту металу та руди", - наголосив Гусак.
Нагадаємо, раніше заступник міністра економіки Тарас Качка заявив, що Україна закликала міжнародних партнерів поширити угоду про "зерновий коридор" на інші товари, зокрема на метал.
Своєю чергою, голова Федерації металургів України Сергій Біленький заявив, що відновлення експорту металопродукцію морськими шляхами забезпечить щомісячний притік валюти у країну у розмірі понад 600 мільйонів доларів, допоможе відновити виробництво у секторі ГМК, який наразі потерпає від серйозної кризи, та забезпечити зниження курсу долара.