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Разблокировка морских портов для экспорта металла улучшит состояние экономики и укрепит гривну, - эксперт

Фото: разблокировка морских портов для экспорта металла улучшит состояние экономики и укрепит гривну (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Включение металлопродукции в список экспортных товаров, подпадающих под действие международного соглашения о "зерновом коридоре", поможет улучшить состояние украинской экономики и укрепит курс гривны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исполнительного директора Международной Ассоциации малых общин Алексея Буряченка.

"Расширение зернового соглашения пойдет нам только в плюс - ведь поможет стабилизировать украинскую экономику. А несмотря на ограниченные пропускные возможности автомобильного и железнодорожного транспорта, разблокирования морских портов может действительно очень сильно улучшить наше финансовое состояние Украины и укрепить курс гривны", - подчеркнул эксперт.

Он также отметил, что во время недавних трехсторонних переговоров во Львове между президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом Турции Реджепом Эрдоганом и Генсеком ООН Антониу Гуттеришем также поднимались вопросы относительно действия зернового коридора.

"Там говорили про увеличение зернового экспорта и расширению номенклатуры экспортной продукции, которая подпадает под действие соглашения. Ведь это сможет сделать гривну крепче, и стабилизировать инфляционные процессы", - подчеркнул Буряченко.

Напомним, ранее заместитель министра экономики Тарас Качка сообщил, что Украина начала переговоры с международными партнерами по расширению действия "зернового соглашения" на другие экспортные позиции-в частности, на металлопродукцию.

В свою очередь в ОП "Укрметаллургпром" заявили, что восстановление морского экспорта металла и руды обеспечит приток в страну дополнительно более полумиллиарда долларов - будет способствовать стабилизации курса гривны и позволит удерживать валютный коридор в пределах 33-36 грн/$.

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