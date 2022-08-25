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Розблокування морських портів для експорту металу покращить стан економіки та зміцнить гривню, - експерт

Фото: розблокування морських портів для експорту металу покращить стан економіки та зміцнить гривню (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Включення металопродукції до списку експортних товарів, які підпадають під дію міжнародної угоди про "зерновий коридор", допоможе покращити стан української економіки та зміцнить курс гривні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виконавчого директора Міжнародної асоціації малих громад Олексія Буряченка.

"Розширення зернової угоди піде нам тільки в плюс - адже допоможе стабілізувати українську економіку. А зважаючи на обмежені пропускні можливості автомобільного та залізничного транспорту, розблокування морських портів може дійсно дуже сильно покращити наш фінансовий стан України та зміцнити курс гривні", - наголосив експерт.

Він також зауважив, що під час нещодавніх тристоронніх переговорів у Львові між президентом України Володимиром Зеленським, президентом Турції Реджепом Ердоганом та Генсеком ООН Антоніу Гуттерішем також піднімалися питання щодо дії зернового коридору.

"Там говорили про збільшення зернового експорту, і розширення номенклатури експортної продукції, яка підпадає під дію угоди. Адже це зможе зробити гривню міцнішою, і стабілізувати інфляційні процеси", - підкреслив Буряченко.

Нагадаємо, раніше заступник міністра економіки Тарас Качка повідомив, що Україна почала переговори з міжнародними партнерами щодо розширення дії "зернової угоди" на інші експортні позиції - зокрема, на металопродукцію.

Своєю чергою, в ОП "Укрметалургпром" заявили, що відновлення морського експорту металу та руди забезпечить притік до країни додатково понад півмільярда доларів - сприятиме стабілізації курсу гривні і дозволить утримувати валютний коридор у межах 33–36 грн/$.

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