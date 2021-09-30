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Разблокировка КПВВ и обмен пленными: гуманитарная подгруппа ТКГ возобновила работу

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Четверг 30 сентября 2021 10:29
Разблокировка КПВВ и обмен пленными: гуманитарная подгруппа ТКГ возобновила работу Фото: заместитель главы украинской делегации в ТКГ Алексей Резников (УНИАН)
Автор: Инна Собора

Заместитель главы украинской делегации в Трехсторонний контактной Алексей Резников заявил о разблокировании работы гуманитарной подгруппы. Оно состоялось во время вчерашнего заседания ТКГ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Украинской делегации в ТКГ.

Во время заседания стороны приветствовали разблокирование работы гуманитарной подгруппы.

"Весомую роль сыграло предоставление Украинской стороной гарантий безопасности для разблокирования работы КПВВ с российской стороны", - говорится в сообщении.

Кроме того, украинская делегация вновь призвала ускорить подготовку к проведению следующего этапа одновременного взаимного освобождения удерживаемых в связи с конфликтом лиц.

Резников еще раз подчеркнул, что разблокирование работы КПВВ со стороны временно оккупированных территорий в конечном итоге позволило бы решить вопрос социально-экономической поддержки граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях.

Следующее заседание запланировано на 13 октября.

Напомним, на прошлых переговорах в ТКГ Украина призвала Россию ускорить подготовку к обмену пленными и разблокировать работу КПВВ.

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