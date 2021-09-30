Разблокировка КПВВ и обмен пленными: гуманитарная подгруппа ТКГ возобновила работу

Заместитель главы украинской делегации в Трехсторонний контактной Алексей Резников заявил о разблокировании работы гуманитарной подгруппы. Оно состоялось во время вчерашнего заседания ТКГ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Украинской делегации в ТКГ.

Во время заседания стороны приветствовали разблокирование работы гуманитарной подгруппы.

"Весомую роль сыграло предоставление Украинской стороной гарантий безопасности для разблокирования работы КПВВ с российской стороны", - говорится в сообщении.

Кроме того, украинская делегация вновь призвала ускорить подготовку к проведению следующего этапа одновременного взаимного освобождения удерживаемых в связи с конфликтом лиц.

Резников еще раз подчеркнул, что разблокирование работы КПВВ со стороны временно оккупированных территорий в конечном итоге позволило бы решить вопрос социально-экономической поддержки граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях.

Следующее заседание запланировано на 13 октября.