Разблокировка КПВВ и обмен пленными: гуманитарная подгруппа ТКГ возобновила работу
Заместитель главы украинской делегации в Трехсторонний контактной Алексей Резников заявил о разблокировании работы гуманитарной подгруппы. Оно состоялось во время вчерашнего заседания ТКГ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Украинской делегации в ТКГ.
Во время заседания стороны приветствовали разблокирование работы гуманитарной подгруппы.
"Весомую роль сыграло предоставление Украинской стороной гарантий безопасности для разблокирования работы КПВВ с российской стороны", - говорится в сообщении.
Кроме того, украинская делегация вновь призвала ускорить подготовку к проведению следующего этапа одновременного взаимного освобождения удерживаемых в связи с конфликтом лиц.
Резников еще раз подчеркнул, что разблокирование работы КПВВ со стороны временно оккупированных территорий в конечном итоге позволило бы решить вопрос социально-экономической поддержки граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях.
Следующее заседание запланировано на 13 октября.
Напомним, на прошлых переговорах в ТКГ Украина призвала Россию ускорить подготовку к обмену пленными и разблокировать работу КПВВ.