Розблокування КПВВ та обмін полоненими: гуманітарна підгрупа ТКГ відновила роботу

Заступник глави української делегації в Трьохсторонній контактній Олексій Резніков заявив про розблокування роботи гуманітарної підгрупи. Воно відбулося під час вчорашнього засідання ТКГ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Української делегації в ТКГ.

Під час засідання сторони привітали розблокування роботи гуманітарної підгрупи.

"Вагому роль зіграло надання Українською стороною гарантій безпеки для розблокування роботи КПВВ з російської сторони", - йдеться в повідомленні.

Крім того, українська делегація знову закликала прискорити підготовку до проведення наступного етапу одночасного взаємного звільнення утримуваних у зв’язку з конфліктом осіб.

Резніков ще раз підкреслив, що розблокування роботи КПВВ з боку тимчасово окупованих територій врешті дозволило б вирішити питання соціально-економічної підтримки громадян України, що мешкають на тимчасово окупованих територіях.

Наступне засідання заплановане на 13 жовтня.