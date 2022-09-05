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Разблокирование экспорта металла через порты обеспечит Украину валютой, - ФМУ

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Понедельник 05 сентября 2022 13:30
Разблокирование экспорта металла через порты обеспечит Украину валютой, - ФМУ Фото: разблокирование экспорта металла через порты обеспечит Украину валютой (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Разблокирование экспорта металлопродукции через порты даст возможность Украине получать более 600 миллионов долларов ежемесячно, что поможет укрепить курс гривны и замедлить инфляцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Федерации металлургов Украины Сергея Беленького.

"Если бы сегодня были разблокированы порты, это бы позволило продавать продукции примерно на 600 миллионов. Соответственно, гривна окрепнет, а рост цен замедлится", - отметил Беленький.

Полномасштабное военное вторжение нанесло тяжелых убытков украинском горно-металлургическому комплексу, который, вместе с АПК, производил львиную долю украинского экспорта. Сейчас посчитать убытки трудно: по предварительным данным, потери металлургического сектора составляют 40% от довоенных мощностей.

"Мы сегодня теми мощностями, которые работают, обеспечиваем более 15% объемов довоенной продукции. Из-за этого мы теряем рынки сбыта - потому что из-за блокировки портов мы не можем обеспечить нашу клиентскую базу, которую мы строили годами, необходимой продукцией. С блокировкой портов мы не можем экспортировать товары в ряд стран - прежде всего Китай, который был нашим крупным партнером, страны Ближнего Востока и Северной Африки", - подчеркнул Беленький.

Напомним, ранее директор Украинского института политики Руслан Бортник заявил, что Украине необходимо развивать успех международной "зерновой соглашения" и добавлять в нее металлургическую продукцию, ведь экспорт металлопродукции через порты даст нашей стране несколько миллиардов долларов, которые улучшат платежный баланс и снизят потребность во внешних заимствованиях.

В свою очередь, в Украинском союзе промышленников и предпринимателей отметили, что мощный источник валюты от экспорта металла поможет снизить курс доллара и удерживать его в дальнейшем в рамках регулируемого коридора.

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