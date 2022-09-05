Розблокування експорту металу через порти забезпечить Україну валютою, - ФМУ

Розблокування експорту металопродукції через порти дасть змогу Україні отримувати понад 600 мільйонів доларів щомісяця, що допоможе зміцнити курс гривні та сповільнити інфляцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Федерації металургів України Сергія Біленького.

"Якби сьогодні були розблоковані порти, це б дозволило продавати продукції приблизно на 600 мільйонів. Відповідно, гривня зміцніє, а зростання цін сповільниться", - зазначив Біленький.

Повномасштабне військове вторгнення завдало важких збитків українському гірничо-металургійному комплексові, який, разом з АПК, виробляв левову частку українського експорту. Наразі порахувати збитки важко: за попередніми даними, втрати металургійного сектору становлять 40% від довоєнних потужностей.

"Ми сьогодні тими потужностями, що працюють, забезпечуємо понад 15% обсягів довоєнної продукції. Через це ми втрачаємо ринки збуту - тому що через блокування портів ми не можемо забезпечити нашу клієнтську базу, яку ми будували роками, необхідною продукцією. З блокуванням портів ми не можемо експортувати товари у низку країн – передусім Китай, який був нашим великим партнером, країни Близького Сходу та Північної Африки", - підкреслив Біленький.

Нагадаємо, раніше директор Українського інституту політики Руслан Бортник заявив, що Україні необхідно розвивати успіх міжнародної "зернової угоди" та додавати в неї металургійну продукцію, адже експорт металопродукції через порти дасть нашій країні декілька мільярдів доларів, які покращать платіжний баланс та знизять потребу у зовнішніх запозиченнях.

У свою чергу, в Українському союзі промисловців та підприємців зазначили, що потужне джерело валюти від експорту металу допоможе знизити курс долара і утримувати його надалі в рамках регульованого коридору.