В разбившемся в Эквадоре автобусе обнаружили наркотики на 1,7 млн долларов

Новости Происшествия 18.08.2018 - 01:30
Фото: обнаруженные в автобусе наркотики (Policia Ecuador)
Фото: обнаруженные в автобусе наркотики (Policia Ecuador)

Под полом в автобусе были спрятаны 548 пакетов с марихуаной

В Эквадоре полиция обнаружила в салоне пассажирского автобуса, который разбился в окрестностях столицы страны Кито 14 августа, 637 кг наркотиков Об этом заявил глава полицейского департамента по борьбе с наркотиками Карлос Алулема, передает El Telegrafo.

Обнаруженная полицейскими партия наркотиков может стоить около $1,7 млн.

Полиции понадобилось более часа, чтобы извлечь пакеты с наркотиками, которые были спрятаны под полом автобуса.

В то же время полиция Эквадора в Twitter сообщила, что было найдено 548 пакетов с марихуаной.

В настоящий момент власти устанавливают, кому принадлежали наркотики.

Напомним, 14 августа 2018 года в результате аварии пассажирского автобуса в Эквадоре погибли 22 человека, еще 18 человек получили ранения.

Автобус врезался в другое транспортное средство примерно в 30 километрах от столицы Эквадора Кито, в нем находились венесуэльцы и колумбийцы.

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Теги:  наркотики,  автобус,  Эквадор  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС