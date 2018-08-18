В разбившемся в Эквадоре автобусе обнаружили наркотики на 1,7 млн долларов

Под полом в автобусе были спрятаны 548 пакетов с марихуаной

В Эквадоре полиция обнаружила в салоне пассажирского автобуса, который разбился в окрестностях столицы страны Кито 14 августа, 637 кг наркотиков Об этом заявил глава полицейского департамента по борьбе с наркотиками Карлос Алулема, передает El Telegrafo.

Обнаруженная полицейскими партия наркотиков может стоить около $1,7 млн.

Полиции понадобилось более часа, чтобы извлечь пакеты с наркотиками, которые были спрятаны под полом автобуса.

В то же время полиция Эквадора в Twitter сообщила, что было найдено 548 пакетов с марихуаной.

Un total de 548 paquetes de marihuana con logotipos de nombres "Caballo, regalo y king" fueron encontrados al interior del bus siniestrado, dando la cantidad de 1' 274.000 dosis. Al momento se realizan las investigaciones para determinar quien seria el propietario de la droga. pic.twitter.com/cdnkIMFX4D — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) August 17, 2018

В настоящий момент власти устанавливают, кому принадлежали наркотики.

Momento en el cual nuestros servidores policiales encuentran las 4 caletas con marihuana en el bus siniestrado el pasado 14 de agosto en el sector de Pifo-Papallacta. pic.twitter.com/b6u1YAAmmO — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) August 17, 2018

Напомним, 14 августа 2018 года в результате аварии пассажирского автобуса в Эквадоре погибли 22 человека, еще 18 человек получили ранения.

Автобус врезался в другое транспортное средство примерно в 30 километрах от столицы Эквадора Кито, в нем находились венесуэльцы и колумбийцы.